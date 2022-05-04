04 мая 2022

Челябинский бизнес получит субсидии за бывших зеков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Магнитогорск, камера, арест, тюрьма, кружка
Субсидии полагаются за организацию временной занятости бывших заключенных Фото:

В Челябинской области стартовал отбор работодателей, помогающих временно трудоустраиваться бывшим заключенным. Организациям субсидируют затраты, если они берут на работу социально незащищенные категории граждан.

«Субсидии предоставим, если компании принимают в качестве сотрудников лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Также поддержим тех работодателей, кто трудоустраивает подростков в трудной жизненной ситуации, безработных в моногородах, инвалидов и их наставников», — заявили URA.RU в Главном управлении по труду и занятости населения региона.

Есть требования к организационно-правовой форме собственности компаний, которым обещана помощь. Так, субсидии для трудоустройства бывших заключенных полагаются коммерческим и некоммерческим организациям, а из всех работодателей в моногородах помощь гарантирована индивидуальным предпринимателям.

Претенденты на субсидии, отмечают в областной службе занятости, могут подать заявки на участие в программе по одному либо нескольким направлениям. В последнем случае надо собрать пакет документов придется по каждой заявке в отдельности.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог».

В Челябинской области стартовал отбор работодателей, помогающих временно трудоустраиваться бывшим заключенным. Организациям субсидируют затраты, если они берут на работу социально незащищенные категории граждан. «Субсидии предоставим, если компании принимают в качестве сотрудников лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Также поддержим тех работодателей, кто трудоустраивает подростков в трудной жизненной ситуации, безработных в моногородах, инвалидов и их наставников», — заявили URA.RU в Главном управлении по труду и занятости населения региона. Есть требования к организационно-правовой форме собственности компаний, которым обещана помощь. Так, субсидии для трудоустройства бывших заключенных полагаются коммерческим и некоммерческим организациям, а из всех работодателей в моногородах помощь гарантирована индивидуальным предпринимателям. Претенденты на субсидии, отмечают в областной службе занятости, могут подать заявки на участие в программе по одному либо нескольким направлениям. В последнем случае надо собрать пакет документов придется по каждой заявке в отдельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...