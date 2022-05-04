Челябинский бизнес получит субсидии за бывших зеков

Субсидии полагаются за организацию временной занятости бывших заключенных Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области стартовал отбор работодателей, помогающих временно трудоустраиваться бывшим заключенным. Организациям субсидируют затраты, если они берут на работу социально незащищенные категории граждан.

«Субсидии предоставим, если компании принимают в качестве сотрудников лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Также поддержим тех работодателей, кто трудоустраивает подростков в трудной жизненной ситуации, безработных в моногородах, инвалидов и их наставников», — заявили URA.RU в Главном управлении по труду и занятости населения региона.

Есть требования к организационно-правовой форме собственности компаний, которым обещана помощь. Так, субсидии для трудоустройства бывших заключенных полагаются коммерческим и некоммерческим организациям, а из всех работодателей в моногородах помощь гарантирована индивидуальным предпринимателям.

Претенденты на субсидии, отмечают в областной службе занятости, могут подать заявки на участие в программе по одному либо нескольким направлениям. В последнем случае надо собрать пакет документов придется по каждой заявке в отдельности.