Челябинца будут судить за истязание и убийство ребенка

С момента задержания обвиняемый находится под стражей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинский областной суд передано уголовное дело в отношении в отношении 35-летнего жителя Сосновского района, обвиняемого в истязании, убийстве ребенка и угрозе убийством жене. По данным следствия, он облил ребенка кипятком, рассказала URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«Обвиняемый во время проживания с женой и пасынком 2018 года рождения в период с января 2020 по май 2021 года систематически наносил им побои, при этом жена была беременная. Кроме того, с 21 по 23 мая 2021 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в квартире микрорайона Вишневая горка совершил убийство пасынка с особой жестокостью. Ребенок скончался от термических ожогов лица и тела», — рассказала Наталья Мамаева.

После этого он угрожал жене убийством и бил ее, чтобы она не вызывала скорую и полицию. Мальчик умер 23 мая 2021 года. Мужчина вину не признал, от дачи показаний отказался.

Тело ребенка обнаружили 23 мая 2021 года. Сначала фельдшер скорой помощи сообщила силовикам о мертвом малыше, обнаруженном в квартире одного из домов микрорайона «Вишневая горка». На теле ребенка были обнаружены различные травмы, в том числе обширные ожоги. В семье, стоявшей на учете как неблагополучная, объяснили, что мальчик обварился при купании, однако быстро вскрылось, что это неправда. 25 мая его отчим был задержан.