Студенты отметили день радио впервые за три годаФото: Илья Сафаров
Студенты радиофака УрФУ прошли с оркестром по улицам Екатеринбурга. Об этом сообщил пресс-секретарь ВУЗа Дмитрий Бенеманский.
«27-е шествие радиофака стало первым с начала пандемии, последние два года оно проводилось только в онлайн формате. В нем традиционно участвуют выпускники разных лет, событие объединяет не только сотрудников телекоммуникационной индустрии, но и других сфер», — поделился Бенеманский.
Поддержать студентов решил ректор УрФУ Виктор Кокшаров, он прошел в начале колонны, держа в руках знамя института. Движение стартовало от учебного здания радиоэлектроники и информационных технологий, студенты прошли по проспекту Ленина до памятника изобретателю радио Александру Попову. Закончилось мероприятие праздничным концертом с салютом в честь дня радио.
Возглавляет колонну ректор УрФУ Виктор Кокшаров
Фото: Илья Сафаров
В шествии принимают участие выпускники радиофака
Фото: Илья Сафаров
Студенты ИРИТ-РТФ ежегодно отмечают день радио
Фото: Илья Сафаров
На улицы города вышли сотни студентов
Колонна двигалась по проспекту Ленина к памятнику Попову
Фото: Илья Сафаров
Праздник завершился салютом
Фото: Илья Сафаров
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Студенты радиофака УрФУ прошли с оркестром по улицам Екатеринбурга. Об этом сообщил пресс-секретарь ВУЗа Дмитрий Бенеманский. «27-е шествие радиофака стало первым с начала пандемии, последние два года оно проводилось только в онлайн формате. В нем традиционно участвуют выпускники разных лет, событие объединяет не только сотрудников телекоммуникационной индустрии, но и других сфер», — поделился Бенеманский. Поддержать студентов решил ректор УрФУ Виктор Кокшаров, он прошел в начале колонны, держа в руках знамя института. Движение стартовало от учебного здания радиоэлектроники и информационных технологий, студенты прошли по проспекту Ленина до памятника изобретателю радио Александру Попову. Закончилось мероприятие праздничным концертом с салютом в честь дня радио.