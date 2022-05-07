Сотни студентов в Екатеринбурге вышли на улицы в день радио. Фото, видео

07 мая 2022 в 23:02 Размер текста - 17 +

Студенты отметили день радио впервые за три года Фото: Илья Сафаров Студенты радиофака УрФУ прошли с оркестром по улицам Екатеринбурга. Об этом сообщил пресс-секретарь ВУЗа Дмитрий Бенеманский. «27-е шествие радиофака стало первым с начала пандемии, последние два года оно проводилось только в онлайн формате. В нем традиционно участвуют выпускники разных лет, событие объединяет не только сотрудников телекоммуникационной индустрии, но и других сфер», — поделился Бенеманский. Поддержать студентов решил ректор УрФУ Виктор Кокшаров, он прошел в начале колонны, держа в руках знамя института. Движение стартовало от учебного здания радиоэлектроники и информационных технологий, студенты прошли по проспекту Ленина до памятника изобретателю радио Александру Попову. Закончилось мероприятие праздничным концертом с салютом в честь дня радио. Возглавляет колонну ректор УрФУ Виктор Кокшаров Фото: Илья Сафаров В шествии принимают участие выпускники радиофака Фото: Илья Сафаров Студенты ИРИТ-РТФ ежегодно отмечают день радио Фото: Илья Сафаров На улицы города вышли сотни студентов Колонна двигалась по проспекту Ленина к памятнику Попову Фото: Илья Сафаров Праздник завершился салютом Фото: Илья Сафаров Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Студенты радиофака УрФУ прошли с оркестром по улицам Екатеринбурга. Об этом сообщил пресс-секретарь ВУЗа Дмитрий Бенеманский. «27-е шествие радиофака стало первым с начала пандемии, последние два года оно проводилось только в онлайн формате. В нем традиционно участвуют выпускники разных лет, событие объединяет не только сотрудников телекоммуникационной индустрии, но и других сфер», — поделился Бенеманский. Поддержать студентов решил ректор УрФУ Виктор Кокшаров, он прошел в начале колонны, держа в руках знамя института. Движение стартовало от учебного здания радиоэлектроники и информационных технологий, студенты прошли по проспекту Ленина до памятника изобретателю радио Александру Попову. Закончилось мероприятие праздничным концертом с салютом в честь дня радио.