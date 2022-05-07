07 мая 2022

Сотни студентов в Екатеринбурге вышли на улицы в день радио. Фото, видео

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Студенты отметили день радио впервые за три года Фото:

Студенты радиофака УрФУ прошли с оркестром по улицам Екатеринбурга. Об этом сообщил пресс-секретарь ВУЗа Дмитрий Бенеманский.

«27-е шествие радиофака стало первым с начала пандемии, последние два года оно проводилось только в онлайн формате. В нем традиционно участвуют выпускники разных лет, событие объединяет не только сотрудников телекоммуникационной индустрии, но и других сфер», — поделился Бенеманский.

Поддержать студентов решил ректор УрФУ Виктор Кокшаров, он прошел в начале колонны, держа в руках знамя института. Движение стартовало от учебного здания радиоэлектроники и информационных технологий, студенты прошли по проспекту Ленина до памятника изобретателю радио Александру Попову. Закончилось мероприятие праздничным концертом с салютом в честь дня радио.

Возглавляет колонну ректор УрФУ Виктор Кокшаров
Фото:
В шествии принимают участие выпускники радиофака
Фото:
Студенты ИРИТ-РТФ ежегодно отмечают день радио
Фото:
На улицы города вышли сотни студентов
Колонна двигалась по проспекту Ленина к памятнику Попову
Фото:
Праздник завершился салютом
Фото:

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Студенты радиофака УрФУ прошли с оркестром по улицам Екатеринбурга. Об этом сообщил пресс-секретарь ВУЗа Дмитрий Бенеманский. «27-е шествие радиофака стало первым с начала пандемии, последние два года оно проводилось только в онлайн формате. В нем традиционно участвуют выпускники разных лет, событие объединяет не только сотрудников телекоммуникационной индустрии, но и других сфер», — поделился Бенеманский. Поддержать студентов решил ректор УрФУ Виктор Кокшаров, он прошел в начале колонны, держа в руках знамя института. Движение стартовало от учебного здания радиоэлектроники и информационных технологий, студенты прошли по проспекту Ленина до памятника изобретателю радио Александру Попову. Закончилось мероприятие праздничным концертом с салютом в честь дня радио.
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© Служба новостей «URA.RU»
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