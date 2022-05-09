Рогозин пообещал проломить головы неонацистам

Дмитрий Рогозин поздравил россиян с Днем Победы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российские военные смогут побороть неонацистов на Украине. Политик также поздравил россиян с 77-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«Этот фашизм выпестован западными спецслужбами, вскормлен НАТО и вооружен до зубов ВПК США и их сателлитами. Но внуки Сталинграда и Курской дуги, Ленинграда и Севастополя проломят голову неонацистам», — написал Рогозин в своем telegram-канале.

По словам гендира Роскосмоса, победу надо уметь отстоять. «Сегодня на Западе вновь подняли голову реваншисты. Они содействовали тому, что фашистские недобитки на Украине сохранились, вросли в систему государственной и партийной власти», — написал он.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о подвигах членов своей семьи во времена Великой Отечественной войны. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров Луганской и Донецкой народных республик с великим праздником — Днем Победы. Также глава направил поздравления лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, а также народам Грузии и Украины. Также поздравление от президента получил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и все свердловчане.