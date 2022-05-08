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В Верхней Пышме (Свердловская область) прошел парад авиации, сообщает корреспондент URA.RU. В соседнем Екатеринбурге авиапарад отменили из-за плохой погоды на аэродромах вылета. «В небе над Верхней Пышмой прошел парад авиации. В Екатеринбурге ранее парад был отменен из-за плохих погодных условий над аэродромом вылета», — передает корреспондент агентства. Ранее URA.RU писало, что над екатеринбургским небом должны был пролететь Ту-134, истребители МиГ-31БМ, самолеты-разведчики Су-24МР и два военно-транспортных авиасудна — Ан-12 и Ан-26. На Ту-134 должны были присутствовать портреты фронтовиков и знамя Великой Победы. Авиапарад в уральской столице отменили из-за плохой погоды над аэродромами вылета.