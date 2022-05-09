В Екатеринбурге завершились праздничные мероприятия в честь Дня Победы, и сотни горожан пытаются уехать на общественном транспорте из центра города. На трамвайных и автобусных остановках, а также в центре города образовались большие очереди из желающих уехать, рассказывают читатели URA.RU.
«На остановке „Цирк“ переполненные трамваи, на станции метро „Чкаловская“ — давка. Один из пассажиров устроил скандал, что его не пускают внутрь, хотя там только выход. Вход в другой стороне», — делится читатель. Еще один собеседник агентства добавляет, что такая же ситуация на площади 1905 года. Ранее URA.RU сообщало, что общественный транспорт сегодня работает до 01:00.
Переполненный трамвай возле Цирка
Фото: читатель URA.RU
Такая обстановка на станции метро «Чкаловская»
Фото: читатель URA.RU
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В Екатеринбурге завершились праздничные мероприятия в честь Дня Победы, и сотни горожан пытаются уехать на общественном транспорте из центра города. На трамвайных и автобусных остановках, а также в центре города образовались большие очереди из желающих уехать, рассказывают читатели URA.RU. «На остановке „Цирк“ переполненные трамваи, на станции метро „Чкаловская“ — давка. Один из пассажиров устроил скандал, что его не пускают внутрь, хотя там только выход. Вход в другой стороне», — делится читатель. Еще один собеседник агентства добавляет, что такая же ситуация на площади 1905 года. Ранее URA.RU сообщало, что общественный транспорт сегодня работает до 01:00.