Екатеринбуржцы не могут уехать из центра. Фото

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Екатеринбург в морозные дни, трамвай, холод, портвейн, общественный транспорт, алкоголь, давка, три семерки, пассажиры, толпа
На остановках очереди из желающих уехать из центра Фото:

В Екатеринбурге завершились праздничные мероприятия в честь Дня Победы, и сотни горожан пытаются уехать на общественном транспорте из центра города. На трамвайных и автобусных остановках, а также в центре города образовались большие очереди из желающих уехать, рассказывают читатели URA.RU.

«На остановке „Цирк“ переполненные трамваи, на станции метро „Чкаловская“ — давка. Один из пассажиров устроил скандал, что его не пускают внутрь, хотя там только выход. Вход в другой стороне», — делится читатель. Еще один собеседник агентства добавляет, что такая же ситуация на площади 1905 года. Ранее URA.RU сообщало, что общественный транспорт сегодня работает до 01:00.

Переполненный трамвай возле Цирка
Фото:
Такая обстановка на станции метро «Чкаловская»
Фото:

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В Екатеринбурге завершились праздничные мероприятия в честь Дня Победы, и сотни горожан пытаются уехать на общественном транспорте из центра города. На трамвайных и автобусных остановках, а также в центре города образовались большие очереди из желающих уехать, рассказывают читатели URA.RU. «На остановке „Цирк“ переполненные трамваи, на станции метро „Чкаловская“ — давка. Один из пассажиров устроил скандал, что его не пускают внутрь, хотя там только выход. Вход в другой стороне», — делится читатель. Еще один собеседник агентства добавляет, что такая же ситуация на площади 1905 года. Ранее URA.RU сообщало, что общественный транспорт сегодня работает до 01:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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