В Екатеринбурге подростки закидали бездомного булыжниками. Видео

10 мая 2022 в 22:56 Размер текста - 17 +

Мужчина спокойно стоял на остановке ТРЦ «Карнавал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На остановке ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге пятеро подростков кидали камни в бездомного мужчину. Видео нападения опубликовали в сообществе «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как один из подростков стоит недалеко от бездомного и несколько раз кидает в него массивные камни. Подписчики сообщества осудили поведение детей. «Детей на видео нет! Есть только несколько дегенератов и мужчина на остановке», — пишет Татьяна Сазанова. «Уважаемые родители, если вы узнали своих детей, просьба большая — проведите с ними профилактическую беседу. Нельзя так поступать, кидать камни в живого человека, это преступление. Ваших детей могут поставить в отделение по делам несовершеннолетних, тогда у вас, уважаемые родители, будут большие проблемы», — добавляет Наталья Кривощекова. В комментариях также появились очевидцы инцидента. Молодые люди написали, что компания подростков состояла из пяти человек. К ним хотели подойти, сделать предупреждение, но они убежали. Ранее URA.RU сообщало о деле Анны Шехеревой, которая заживо сожгла бомжа. Суд приговорил ее к 12 годам колонии общего режима. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

На остановке ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге пятеро подростков кидали камни в бездомного мужчину. Видео нападения опубликовали в сообществе «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как один из подростков стоит недалеко от бездомного и несколько раз кидает в него массивные камни. Подписчики сообщества осудили поведение детей. «Детей на видео нет! Есть только несколько дегенератов и мужчина на остановке», — пишет Татьяна Сазанова. «Уважаемые родители, если вы узнали своих детей, просьба большая — проведите с ними профилактическую беседу. Нельзя так поступать, кидать камни в живого человека, это преступление. Ваших детей могут поставить в отделение по делам несовершеннолетних, тогда у вас, уважаемые родители, будут большие проблемы», — добавляет Наталья Кривощекова. В комментариях также появились очевидцы инцидента. Молодые люди написали, что компания подростков состояла из пяти человек. К ним хотели подойти, сделать предупреждение, но они убежали. Ранее URA.RU сообщало о деле Анны Шехеревой, которая заживо сожгла бомжа. Суд приговорил ее к 12 годам колонии общего режима.