Власти ХМАО объяснили, откуда в регион пришел смог

12 мая 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

В ХМАО пришел смог и запах гари Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ХМАО смог принесло ветром из-за пожаров в южных регионах УрФО, а также Омской области. Информация об этом опубликована на сайте правительства Югры. «Задымление перенесено воздушными массами с южных регионов. Ландшафтные пожары действуют на территории Омской, Курганской и Тюменской областях, где сейчас ведется активное тушение природных возгораний», — сказано в сообщении властей. По данным департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО на данный момент действующих лесных и ландшафтных пожаров в регионе нет. Всего, с начала пожароопасного периода было ликвидировано три лесных пожара площадью 26 га и 14 ландшафтных возгораний площадью 2 453 га. Ранее URA.RU писало, что власти региона ввели особый противопожарный режим в нескольких муниципалитетах ХМАО. Согласно постановлению, жителям региона запрещено посещать леса, разводить костры, жечь сухую траву и мусор в границах муниципальных образований. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

В ХМАО смог принесло ветром из-за пожаров в южных регионах УрФО, а также Омской области. Информация об этом опубликована на сайте правительства Югры. «Задымление перенесено воздушными массами с южных регионов. Ландшафтные пожары действуют на территории Омской, Курганской и Тюменской областях, где сейчас ведется активное тушение природных возгораний», — сказано в сообщении властей. По данным департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО на данный момент действующих лесных и ландшафтных пожаров в регионе нет. Всего, с начала пожароопасного периода было ликвидировано три лесных пожара площадью 26 га и 14 ландшафтных возгораний площадью 2 453 га. Ранее URA.RU писало, что власти региона ввели особый противопожарный режим в нескольких муниципалитетах ХМАО. Согласно постановлению, жителям региона запрещено посещать леса, разводить костры, жечь сухую траву и мусор в границах муниципальных образований.