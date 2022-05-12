Власти ХМАО объяснили, откуда в регион пришел смог

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Смог от пожаров. Пермь, дым, смог, дымка, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха, жк гулливер пермь
В ХМАО пришел смог и запах гари Фото:

В ХМАО смог принесло ветром из-за пожаров в южных регионах УрФО, а также Омской области. Информация об этом опубликована на сайте правительства Югры.

«Задымление перенесено воздушными массами с южных регионов. Ландшафтные пожары действуют на территории Омской, Курганской и Тюменской областях, где сейчас ведется активное тушение природных возгораний», — сказано в сообщении властей.

По данным департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО на данный момент действующих лесных и ландшафтных пожаров в регионе нет. Всего, с начала пожароопасного периода было ликвидировано три лесных пожара площадью 26 га и 14 ландшафтных возгораний площадью 2 453 га.

Ранее URA.RU писало, что власти региона ввели особый противопожарный режим в нескольких муниципалитетах ХМАО. Согласно постановлению, жителям региона запрещено посещать леса, разводить костры, жечь сухую траву и мусор в границах муниципальных образований.

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В ХМАО смог принесло ветром из-за пожаров в южных регионах УрФО, а также Омской области. Информация об этом опубликована на сайте правительства Югры. «Задымление перенесено воздушными массами с южных регионов. Ландшафтные пожары действуют на территории Омской, Курганской и Тюменской областях, где сейчас ведется активное тушение природных возгораний», — сказано в сообщении властей. По данным департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО на данный момент действующих лесных и ландшафтных пожаров в регионе нет. Всего, с начала пожароопасного периода было ликвидировано три лесных пожара площадью 26 га и 14 ландшафтных возгораний площадью 2 453 га. Ранее URA.RU писало, что власти региона ввели особый противопожарный режим в нескольких муниципалитетах ХМАО. Согласно постановлению, жителям региона запрещено посещать леса, разводить костры, жечь сухую траву и мусор в границах муниципальных образований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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