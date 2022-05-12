12 мая 2022

Соловьев обвинил мэрию Екатеринбурга в попытках устроить протесты

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Журналист уверен, что за антироссийскими протестами стоит мэрия Екатеринбурга Фото:
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Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев считает, что к попыткам устроить антироссийские протесты причастны структуры мэрии Екатеринбурга. Об этом журналист заявил в своем telegram-канале.

«Оставим за скобками, как к антироссийским протестам пытались подключиться структуры мэрии Екатеринбурга. Это отдельная тема», — заявил Соловьев.

Ранее мы рассказывали, что Соловьев выяснил, кто из свердловских либералов разжег студенческие протесты в Екатеринбурге. Также URA.RU сообщало, что телеведущий назвал город «центром мерзотной либероты», однако после патриотичных концертов в поддержку специальной военной операции изменил свое мнение.

Защищая Екатеринбург, бард Александр Новиков назвал Владимира Соловьева «штрибаном», на что телеведущий заявил «вы рамсы попутали» и попросил пояснить его отношение к специальной военной операции на Украине. Бард сообщил, что свою позицию высказал в самом начале военных действий: «Вся страна посмотрела, а ты до сих пор — никак».

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Телеведущий Владимир Соловьев считает, что к попыткам устроить антироссийские протесты причастны структуры мэрии Екатеринбурга. Об этом журналист заявил в своем telegram-канале. «Оставим за скобками, как к антироссийским протестам пытались подключиться структуры мэрии Екатеринбурга. Это отдельная тема», — заявил Соловьев. Ранее мы рассказывали, что Соловьев выяснил, кто из свердловских либералов разжег студенческие протесты в Екатеринбурге. Также URA.RU сообщало, что телеведущий назвал город «центром мерзотной либероты», однако после патриотичных концертов в поддержку специальной военной операции изменил свое мнение. Защищая Екатеринбург, бард Александр Новиков назвал Владимира Соловьева «штрибаном», на что телеведущий заявил «вы рамсы попутали» и попросил пояснить его отношение к специальной военной операции на Украине. Бард сообщил, что свою позицию высказал в самом начале военных действий: «Вся страна посмотрела, а ты до сих пор — никак».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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