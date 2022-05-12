Соловьев обвинил мэрию Екатеринбурга в попытках устроить протесты

Защищая Екатеринбург, бард Александр Новиков назвал Владимира Соловьева «штрибаном», на что телеведущий заявил «вы рамсы попутали» и попросил пояснить его отношение к специальной военной операции на Украине. Бард сообщил, что свою позицию высказал в самом начале военных действий: «Вся страна посмотрела, а ты до сих пор — никак».
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Телеведущий Владимир Соловьев считает, что к попыткам устроить антироссийские протесты причастны структуры мэрии Екатеринбурга. Об этом журналист заявил в своем telegram-канале. «Оставим за скобками, как к антироссийским протестам пытались подключиться структуры мэрии Екатеринбурга. Это отдельная тема», — заявил Соловьев. Ранее мы рассказывали, что Соловьев выяснил, кто из свердловских либералов разжег студенческие протесты в Екатеринбурге. Также URA.RU сообщало, что телеведущий назвал город «центром мерзотной либероты», однако после патриотичных концертов в поддержку специальной военной операции изменил свое мнение. Защищая Екатеринбург, бард Александр Новиков назвал Владимира Соловьева «штрибаном», на что телеведущий заявил «вы рамсы попутали» и попросил пояснить его отношение к специальной военной операции на Украине. Бард сообщил, что свою позицию высказал в самом начале военных действий: «Вся страна посмотрела, а ты до сих пор — никак».