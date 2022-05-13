Песков опроверг прекращение поставок газа в Финляндию

Дмитрий Песков опроверг отключение Финляндии от поставок газа Газпромом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» не прекращает поставки природного газа Финляндии. Так он прокомментировал сообщения финских СМИ о том, что российская компания может прекратить поставки в случае вступления страны в НАТО.

«„Газпром“ поставляет разным потребителям в Европе природный газ, в том числе странам, которые являются членами НАТО. Газпром демонстрировал надежность как компания, которая поставляет энергоресурсы. Эти сообщения скорее всего очередная газетная утка. [Планов прекратить поставки, — прим.ред] нет», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что по данной теме нужно обращаться в «Газпром». «Они расскажут, как там обстоят дела с режимом оплаты финских компаний. Не могу сказать, как они осуществляют платежи», — подытожил он.

Газета Iltalehti ранее сообщала, что власти Финляндии опасаются, что Россия прекратит поставки газа в страну в пятницу, 13 мая. Ранее «Газпром» полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию в связи с неоплатой в рублях. Финский министр по делам Евросоюза Титти Туппурайнен заявила, что власти страны решили не идти на платежи за российский газ в рублях, пишет RT.