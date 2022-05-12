Для осуществления задуманного, перевозчик подделал документы на перевозимый товар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Челябинской области в Казахстан пытались вывезти 127 тонн сахара под видом соли. Для этого перевозчик подделал сопроводительные документы, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

«Согласно информации, содержащейся в товаросопроводительных документах, в транспортных средствах перемещалась пищевая соль весом 70 тонн. В ходе таможенного досмотра инспекторы обнаружили в фурах вместо соли сахар весом 127 тонн, запрещенный в настоящее время к вывозу из РФ», — приводит слова заместителя начальника Челябинской таможни Станислава Васева пресс-служба ведомства.

Перевозчик также указал в накладных документах несуществующих отправителя и получателя товара. Таможенники изъяли сахар, а на перевозчика завели дело об административном правонарушении.

Незаконный вывоз продуктов оперативники Челябинской таможни выявили и пресекли совместно с сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Перевозчику грозит штраф до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией товара.

Ранее житель Челябинской области пытался вывезти через границу России и Казахстана партию танковых шлемофонов. За незаконную контрабанду военной продукции челябинцу грозит до 7 лет лишения свободы.

Перевозчик пытался выдать сахар за соль Фото: официальный сайт Уральского таможенного управления