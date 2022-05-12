12 мая 2022

Из Челябинска хотели вывезти 127 тонн сахара под видом соли. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Для осуществления задуманного, перевозчик подделал документы на перевозимый товар Фото:

Из Челябинской области в Казахстан пытались вывезти 127 тонн сахара под видом соли. Для этого перевозчик подделал сопроводительные документы, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

«Согласно информации, содержащейся в товаросопроводительных документах, в транспортных средствах перемещалась пищевая соль весом 70 тонн. В ходе таможенного досмотра инспекторы обнаружили в фурах вместо соли сахар весом 127 тонн, запрещенный в настоящее время к вывозу из РФ», — приводит слова заместителя начальника Челябинской таможни Станислава Васева пресс-служба ведомства.

Перевозчик также указал в накладных документах несуществующих отправителя и получателя товара. Таможенники изъяли сахар, а на перевозчика завели дело об административном правонарушении.

Незаконный вывоз продуктов оперативники Челябинской таможни выявили и пресекли совместно с сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Перевозчику грозит штраф до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией товара.

Ранее житель Челябинской области пытался вывезти через границу России и Казахстана партию танковых шлемофонов. За незаконную контрабанду военной продукции челябинцу грозит до 7 лет лишения свободы.

Перевозчик пытался выдать сахар за соль
Фото:

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Из Челябинской области в Казахстан пытались вывезти 127 тонн сахара под видом соли. Для этого перевозчик подделал сопроводительные документы, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. «Согласно информации, содержащейся в товаросопроводительных документах, в транспортных средствах перемещалась пищевая соль весом 70 тонн. В ходе таможенного досмотра инспекторы обнаружили в фурах вместо соли сахар весом 127 тонн, запрещенный в настоящее время к вывозу из РФ», — приводит слова заместителя начальника Челябинской таможни Станислава Васева пресс-служба ведомства. Перевозчик также указал в накладных документах несуществующих отправителя и получателя товара. Таможенники изъяли сахар, а на перевозчика завели дело об административном правонарушении. Незаконный вывоз продуктов оперативники Челябинской таможни выявили и пресекли совместно с сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Перевозчику грозит штраф до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией товара. Ранее житель Челябинской области пытался вывезти через границу России и Казахстана партию танковых шлемофонов. За незаконную контрабанду военной продукции челябинцу грозит до 7 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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