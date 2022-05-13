Пенсионерка из Екатеринбурга перевела мошенникам 1,4 млн рублей

14 мая 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В полицию Екатеринбурга 13 мая обратилась 60-летняя жительница с заявлением о том, что телефонные мошенники заставили ее перевести 1,4 млн рублей на их счет. Инцидент произошел в Ленинском районе, сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу. «Заявительница пояснила, что ей позвонила девушка, представившаяся сотрудницей банка. Звонившая сказала, что с карты клиентки производятся расчеты в Ростовской области. Взволнованная пенсионерка ответила, что не имеет отношения к этим транзакциям. Тогда „сотрудница банка“ сообщила, что организация компенсирует ей все потери от несанкционированных действий третьих лиц из резервного фонда, но для этого гражданке придется оказать содействие в поимке злоумышленников». — рассказывают подробности в полиции. После этого пенсионерке позвонили якобы сотрудники Следственного комитета. Они порекомендовали выполнять все требования сотрудников службы безопасности банка. Те, в свою очередь, посоветовали женщине перевести деньги на «страховой» счет. После того, как перевод был сделан, пенсионерка поняла, что ее обманывают. Она перевела злоумышленникам 1,4 млн рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 «Мошенничество в крупном размере». Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В полицию Екатеринбурга 13 мая обратилась 60-летняя жительница с заявлением о том, что телефонные мошенники заставили ее перевести 1,4 млн рублей на их счет. Инцидент произошел в Ленинском районе, сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу. «Заявительница пояснила, что ей позвонила девушка, представившаяся сотрудницей банка. Звонившая сказала, что с карты клиентки производятся расчеты в Ростовской области. Взволнованная пенсионерка ответила, что не имеет отношения к этим транзакциям. Тогда „сотрудница банка“ сообщила, что организация компенсирует ей все потери от несанкционированных действий третьих лиц из резервного фонда, но для этого гражданке придется оказать содействие в поимке злоумышленников». — рассказывают подробности в полиции. После этого пенсионерке позвонили якобы сотрудники Следственного комитета. Они порекомендовали выполнять все требования сотрудников службы безопасности банка. Те, в свою очередь, посоветовали женщине перевести деньги на «страховой» счет. После того, как перевод был сделан, пенсионерка поняла, что ее обманывают. Она перевела злоумышленникам 1,4 млн рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 «Мошенничество в крупном размере».