Действия президента Украины Владимира Зеленского приведут мир к глобальному кризису. Такое мнение высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.
«Подобные игры опасны еще и тем, что аудитория очень быстро устает от однообразных представлений, особенно западная аудитория, которая богата политиками-популистами. Нежелание идти на конструктивный диалог с Россией и дальнейшее усложнение отношений Зеленского с партнерами может привести Украину к настоящей катастрофе, а мир — к беспрецедентному глобальному кризису», — сказал Туманян в беседе с «Ридусом».
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.
Действия президента Украины Владимира Зеленского приведут мир к глобальному кризису. Такое мнение высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян. «Подобные игры опасны еще и тем, что аудитория очень быстро устает от однообразных представлений, особенно западная аудитория, которая богата политиками-популистами. Нежелание идти на конструктивный диалог с Россией и дальнейшее усложнение отношений Зеленского с партнерами может привести Украину к настоящей катастрофе, а мир — к беспрецедентному глобальному кризису», — сказал Туманян в беседе с «Ридусом». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.