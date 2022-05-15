Политолог: риторика Зеленского приведет к глобальному кризису

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Усложнение отношений Владимира Зеленского с партнерами приведет Украину к катастрофе, считает Гарник Туманян Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Действия президента Украины Владимира Зеленского приведут мир к глобальному кризису. Такое мнение высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.

«Подобные игры опасны еще и тем, что аудитория очень быстро устает от однообразных представлений, особенно западная аудитория, которая богата политиками-популистами. Нежелание идти на конструктивный диалог с Россией и дальнейшее усложнение отношений Зеленского с партнерами может привести Украину к настоящей катастрофе, а мир — к беспрецедентному глобальному кризису», — сказал Туманян в беседе с «Ридусом».

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.

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Действия президента Украины Владимира Зеленского приведут мир к глобальному кризису. Такое мнение высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян. «Подобные игры опасны еще и тем, что аудитория очень быстро устает от однообразных представлений, особенно западная аудитория, которая богата политиками-популистами. Нежелание идти на конструктивный диалог с Россией и дальнейшее усложнение отношений Зеленского с партнерами может привести Украину к настоящей катастрофе, а мир — к беспрецедентному глобальному кризису», — сказал Туманян в беседе с «Ридусом». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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