Политолог: риторика Зеленского приведет к глобальному кризису

15 мая 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

Усложнение отношений Владимира Зеленского с партнерами приведет Украину к катастрофе, считает Гарник Туманян Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Действия президента Украины Владимира Зеленского приведут мир к глобальному кризису. Такое мнение высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян. «Подобные игры опасны еще и тем, что аудитория очень быстро устает от однообразных представлений, особенно западная аудитория, которая богата политиками-популистами. Нежелание идти на конструктивный диалог с Россией и дальнейшее усложнение отношений Зеленского с партнерами может привести Украину к настоящей катастрофе, а мир — к беспрецедентному глобальному кризису», — сказал Туманян в беседе с «Ридусом». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Действия президента Украины Владимира Зеленского приведут мир к глобальному кризису. Такое мнение высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян. «Подобные игры опасны еще и тем, что аудитория очень быстро устает от однообразных представлений, особенно западная аудитория, которая богата политиками-популистами. Нежелание идти на конструктивный диалог с Россией и дальнейшее усложнение отношений Зеленского с партнерами может привести Украину к настоящей катастрофе, а мир — к беспрецедентному глобальному кризису», — сказал Туманян в беседе с «Ридусом». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.