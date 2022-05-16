16 мая 2022

В Екатеринбурге состоится встреча чемпионов КВН

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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых). Екатеринбург, уральские пельмени, квн, камызяки, город пятигорск
Игра состоится 15 июля, ведущим будет Александр Масляков Фото:

В «Екатеринбург-Экспо» состоится встреча выпускников-чемпионов КВН, вести шоу будет Александр Масляков. Об этом URA.RU сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

«Екатеринбург примет чемпионов „Клуба веселых и находчивых“, шоу по традиции проведет Александр Масляков», — говорится в сообщении департамента. Игра состоится 15 июля 2022 года.

Список команд в департаменте не назвали, так как в настоящее время проходит формирование состава на игру. Уточняется также, что шоу будут транслировать на «Первом канале».

Ранее встреча выпускников-чемпионов КВН состоялась в Екатеринбурге 19 июня 2021 года. В тот раз на сцену в Екатеринбурге вышли команды «Азия MIX» (чемпион высшей лиги 2016 года), «Борцы — Северный десант» (финалист 2018 и 2019 годов) и «Вятка» (чемпион 2018 года).

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В «Екатеринбург-Экспо» состоится встреча выпускников-чемпионов КВН, вести шоу будет Александр Масляков. Об этом URA.RU сообщил департамент информационной политики Свердловской области. «Екатеринбург примет чемпионов „Клуба веселых и находчивых“, шоу по традиции проведет Александр Масляков», — говорится в сообщении департамента. Игра состоится 15 июля 2022 года. Список команд в департаменте не назвали, так как в настоящее время проходит формирование состава на игру. Уточняется также, что шоу будут транслировать на «Первом канале». Ранее встреча выпускников-чемпионов КВН состоялась в Екатеринбурге 19 июня 2021 года. В тот раз на сцену в Екатеринбурге вышли команды «Азия MIX» (чемпион высшей лиги 2016 года), «Борцы — Северный десант» (финалист 2018 и 2019 годов) и «Вятка» (чемпион 2018 года).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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