В Екатеринбурге состоится встреча чемпионов КВН

В «Екатеринбург-Экспо» состоится встреча выпускников-чемпионов КВН, вести шоу будет Александр Масляков. Об этом URA.RU сообщил департамент информационной политики Свердловской области.
«Екатеринбург примет чемпионов „Клуба веселых и находчивых“, шоу по традиции проведет Александр Масляков», — говорится в сообщении департамента. Игра состоится 15 июля 2022 года.
Список команд в департаменте не назвали, так как в настоящее время проходит формирование состава на игру. Уточняется также, что шоу будут транслировать на «Первом канале».
Ранее встреча выпускников-чемпионов КВН состоялась в Екатеринбурге 19 июня 2021 года. В тот раз на сцену в Екатеринбурге вышли команды «Азия MIX» (чемпион высшей лиги 2016 года), «Борцы — Северный десант» (финалист 2018 и 2019 годов) и «Вятка» (чемпион 2018 года).
Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий.
В «Екатеринбург-Экспо» состоится встреча выпускников-чемпионов КВН, вести шоу будет Александр Масляков. Об этом URA.RU сообщил департамент информационной политики Свердловской области. «Екатеринбург примет чемпионов „Клуба веселых и находчивых“, шоу по традиции проведет Александр Масляков», — говорится в сообщении департамента. Игра состоится 15 июля 2022 года. Список команд в департаменте не назвали, так как в настоящее время проходит формирование состава на игру. Уточняется также, что шоу будут транслировать на «Первом канале». Ранее встреча выпускников-чемпионов КВН состоялась в Екатеринбурге 19 июня 2021 года. В тот раз на сцену в Екатеринбурге вышли команды «Азия MIX» (чемпион высшей лиги 2016 года), «Борцы — Северный десант» (финалист 2018 и 2019 годов) и «Вятка» (чемпион 2018 года).