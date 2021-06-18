Через несколько дней, 22 июня, свердловские власти могут повторно ограничить массовые мероприятия Фото: Анна Майорова © URA.RU

В конгресс-холле «Екатеринбург-ЭКСПО» прошла вторая подряд «Встреча выпускников КВН» — возможно, заключительное крупное мероприятие перед введением новых коронавирусных ограничений. По сравнению с последней «встречей», которая в 2019 году проходила так же в столице Урала, состав юмористов обновился полностью: в этот раз на главную сцену Екатеринбурга вышли команды «Азия MIX» (чемпион высшей лиги 2016 года), «Борцы — Северный десант» (финалист 2018 и 2019 годов) и «Вятка» (чемпион 2018 года).

Фронтмен Клуба Александр Масляков, открывая шоу, провел аналогию этой «встречи выпускников» со школьными вечерами: «КВН — тоже школа и, судя по всему, неплохая. Поскольку, если мы сегодня глянем на юмористический небосклон, заметим там очень много кавээнщиков. А в любой школе, как известно, бывают выпускные вечера, точнее, встречи выпускников. И сегодня в шестой раз мы решили такую встречу провести, причем второй раз именно в гостеприимном Екатеринбурге, в этом красивом зале».

Организаторы запретили зрителям выкладывать шутки и раскрывать победителя раньше времени Фото: Анна Майорова © URA.RU

На сцене команды шутили не только про коронавирус (к примеру: «в Екат с короной нельзя приезжать — это вам большевики подтвердят»), но и обыгрывали популярные городские мемы — временные трибуны на «Екатеринбург Арене», вторую ветку метро и суровый быт Уралмаша и Химмаша. Через несколько недель все это должны показать в эфире «Первого канала».

За выступлениями звезд КВН следили четыре тысячи человек — в том числе свердловские VIP. В отсутствие губернатора Евгения Куйвашева, улетевшего на съезд «Единой России», делегацию топ-чиновников возглавил его первый зам Александр Высокинский. Он забежал в зал перед самым началом — вместе с замгубернатора Павлом Крековым и директором департамента молодежной политики Олегом Гущиным. Мэра Екатеринбурга Алексея Орлова не было — выходной. Но его фамилия в конгресс-холле прозвучала: команда «Азия MIX» во время «приветствия» объявила, что на сцену выходит градоначальник. Удивление зрителей тут же сменилось хохотом и овациями — перед ними появился Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей».

Члены свердловского правительства прибыли в «Екатеринбург-Экспо» по отдельности. Одними из первых были замгубернатора Алексей Шмыков (с супругой и дочкой)… Фото: Анна Майорова © URA.RU

…и министр строительства Михаил Волков, буквально сразу забежавший в лифт Фото: Анна Майорова © URA.RU

В грандпартере, помимо Волкова и Шмыкова (справа на заднем плане), перед началом шоу были замечены министр культуры Светлана Учайкина, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев (по центру), министр соцполитики Андрей Злоказов и депутат Заксобрания Владимир Власов (слева на заднем плане) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Городская власть была представлена более скромно: только вице-мэром по соцполитике Екатериной Сибирцевой (она — одна из немногих зрителей, соблюдавших масочный режим) и главой департамента образования Константином Шевченко. Многие в администрации и вовсе не знали о концерте Фото: Анна Майорова © URA.RU

Александр Высокинский перед выходом Александра Маслякова на сцену успел что-то обсудить со звездой шоу «Уральские пельмени» и сериала «Реальные пацаны» Сергеем Ершовым. Они поприветствовали друг друга тепло — будто знакомы долгое время Фото: Анна Майорова © URA.RU

По наблюдениям, больше всего Высокинскому понравилась шутка про вторую ветку метро в Екатеринбурге от «Азии MIX». Один из юмористов сказал, что у него есть подарок для главы метрополитена, и вынес банный веник, состоящий из одной ветки: «Что это? — Одна ветка. Все, как он [начальник метро] любит» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Номера кавээнщиков судили шоумен Сергей Светлаков (успевавший перекидываться шутками с Масляковым-старшим и командами), телеведущая Алла Михеева («Первый канал»)… Фото: Анна Майорова © URA.RU

…певица Пелагея… Фото: Анна Майорова © URA.RU

…телеведущий Валдис Пельш… Фото: Анна Майорова © URA.RU

…и солист «Чайфа» Владимир Шахрин Фото: Анна Майорова © URA.RU