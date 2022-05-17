Житель Первоуральска украл фломастеры. Теперь ему грозит четыре года

18 мая 2022 в 04:15 Размер текста - 17 +

Он воровал продукты и предметы, чтобы продавать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Арестован свердловчанин, совершавший кражи продуктов питания, картин-гравюр, фломастеров и прочих предметов в торговых точках Верхней Пышмы. Об этом рассказало верхнепышминское МВД на официальном сайте. «Сотрудниками полиции был арестован 24-летний первоуралец, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, совершавший кражи в торговых точках», — сообщило ведомство. Его добычей стали продукты, духи, сменные кассеты «Gillette», детские памперсы, картины-гравюры и фломастеры. Общий ущерб — 29 тысяч рублей. Подозреваемый вину признал. Он объяснил, что из-за отсутствия постоянного источника дохода, был вынужден заниматься воровством в магазинах, чтобы продавать краденое. «Таким образом он продолжал существование», — приводит слова виновного ведомство. За совершение данного преступления УК РФ предусмотрено наказание исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет.

Арестован свердловчанин, совершавший кражи продуктов питания, картин-гравюр, фломастеров и прочих предметов в торговых точках Верхней Пышмы. Об этом рассказало верхнепышминское МВД на официальном сайте. «Сотрудниками полиции был арестован 24-летний первоуралец, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, совершавший кражи в торговых точках», — сообщило ведомство. Его добычей стали продукты, духи, сменные кассеты «Gillette», детские памперсы, картины-гравюры и фломастеры. Общий ущерб — 29 тысяч рублей. Подозреваемый вину признал. Он объяснил, что из-за отсутствия постоянного источника дохода, был вынужден заниматься воровством в магазинах, чтобы продавать краденое. «Таким образом он продолжал существование», — приводит слова виновного ведомство. За совершение данного преступления УК РФ предусмотрено наказание исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет.