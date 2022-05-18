Екатеринбургская балерина «Урал Оперы» отмечает 15-летие карьеры. Фоторепортаж

18 мая 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Бенефис в честь юбилея службы в театре Фото: Размик Закарян © URA.RU В екатеринбургском театре «Урал Опера Балет» прошла генеральная репетиция бенефиса примы-балерины Елены Кабановой. Праздничный концерт состоится 18 мая и будет посвящен 15-летней службе ведущей балерины в театре. URA.RU побывало на генеральной репетиции. «В старину к бенефису балерины хореографы труппы обычно сочиняли новые танцы. Так будет и сейчас. Героиня вечера выступит в номере, который для нее ставит Константин Хлебников. Новую работу также ставит Игорь Булыцын», — рассказал пресс-секретарь Семен Чирков. Он подчеркнул, что в праздничном концерте поучаствует вся труппа «Урал Балета» и симфонический оркестр театра. В свой бенефис прима-балерина исполнит главную партию в балете Джорджа Баланчина «Вальпургиева ночь», выступит в Grand pas classique на музыку Обера, трио из «Корсара» и фрагментах «Кармен-сюиты». При этом Кабанова призналась, что самым сложным из репертуара за все годы ее работы в театре был балет «Лебединое озеро». «Сколько бы ты его ни станцевала, как бы ты его ни танцевала — ты каждый раз выходишь на этот спектакль как будто ты его никогда не танцевала», — рассказала Кабанова. Также балерина поделилась секретом, как быстро восстановиться после трудовой недели — она советует поход в лес, где можно собирать ягоды. Помимо этого Кабанова отметила, что в ее профессии есть такая «больная» тема, как работа дирижера — все они чувствуют и видят по-разному. По ее словам, кто-то чувствует артистов, а кто-то увлекается и начинает дирижировать по-своему. «Ты вроде бы и договорилась, и дирижер ходил на репетиции, и тут тебе начинают такое дирижировать что ты думаешь… ох», — рассказала балерина. По ее признанию, в такие моменты сложно наслаждаться партией и работать над ролью, но тем не менее, она рада быть частью балетного искусства.

В екатеринбургском театре «Урал Опера Балет» прошла генеральная репетиция бенефиса примы-балерины Елены Кабановой. Праздничный концерт состоится 18 мая и будет посвящен 15-летней службе ведущей балерины в театре. URA.RU побывало на генеральной репетиции. «В старину к бенефису балерины хореографы труппы обычно сочиняли новые танцы. Так будет и сейчас. Героиня вечера выступит в номере, который для нее ставит Константин Хлебников. Новую работу также ставит Игорь Булыцын», — рассказал пресс-секретарь Семен Чирков. Он подчеркнул, что в праздничном концерте поучаствует вся труппа «Урал Балета» и симфонический оркестр театра. В свой бенефис прима-балерина исполнит главную партию в балете Джорджа Баланчина «Вальпургиева ночь», выступит в Grand pas classique на музыку Обера, трио из «Корсара» и фрагментах «Кармен-сюиты». При этом Кабанова призналась, что самым сложным из репертуара за все годы ее работы в театре был балет «Лебединое озеро». «Сколько бы ты его ни станцевала, как бы ты его ни танцевала — ты каждый раз выходишь на этот спектакль как будто ты его никогда не танцевала», — рассказала Кабанова. Также балерина поделилась секретом, как быстро восстановиться после трудовой недели — она советует поход в лес, где можно собирать ягоды. Помимо этого Кабанова отметила, что в ее профессии есть такая «больная» тема, как работа дирижера — все они чувствуют и видят по-разному. По ее словам, кто-то чувствует артистов, а кто-то увлекается и начинает дирижировать по-своему. «Ты вроде бы и договорилась, и дирижер ходил на репетиции, и тут тебе начинают такое дирижировать что ты думаешь… ох», — рассказала балерина. По ее признанию, в такие моменты сложно наслаждаться партией и работать над ролью, но тем не менее, она рада быть частью балетного искусства.