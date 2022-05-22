22 мая 2022

Врачи спасли свердловчанку с редким осложнением после инфаркта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские врачи спасли пенсионерку с тяжелейшим осложнением инфаркта миокарда Фото:

Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) спасли пенсионерку с тяжелейшим осложнением инфаркта миокарда. Поступившая пациентка была из разряда «неоперабельных». Кардиохирургическое вмешательство помогло спасти женщине жизнь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Мы пошли на риск. Взяли на операцию пациентку в остром периоде инфаркта. Мы совершенно осознанно решили подключить ЭКМО (инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом — прим.ред.) для поддержки кровообращения и восстановления работы сердца. Благодаря тому, что в СОКБ №1 есть данная технология, нам удалось спасти горожанку», — сказал анестезиолог-реаниматолог Александр Левит.

Заведующий кардиохирургическим отделением СОКБ №1 Константин Кондрашов выполнил операцию вместе с кардиохирургом Игорем Лагутенко. «Состоянии пациентки было настолько тяжелым, что после вмешательства в условиях искусственного кровообращения врачам не удалось запустить сердце. Поэтому ее сразу подключили к аппарату ЭКМО. Это позволило миокарду восстановить свои функции. Через две недели ее выписали. Женщина отправилась на реабилитацию в спеццентр „Озеро Чусовское“», — рассказал анестезиолог-реаниматолог СОКБ №1 Илья Беляев, отвечавший во время операции за искусственное кровообращение.

Ранее URA.RU писало, что врачи больницы №1 (СОКБ №1) спасли жительницу Нижнего Тагила с массивным кровотечением. Причиной стала достаточно редкая и крайне опасная патология — разрыв аневризмы сонной артерии. Когда пациентку привезли на каталке в ближайшую операционную, она находилась уже в крайне тяжелом состоянии. В большинстве случаев пациенты в таком состоянии погибают.

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Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) спасли пенсионерку с тяжелейшим осложнением инфаркта миокарда. Поступившая пациентка была из разряда «неоперабельных». Кардиохирургическое вмешательство помогло спасти женщине жизнь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медучреждения. «Мы пошли на риск. Взяли на операцию пациентку в остром периоде инфаркта. Мы совершенно осознанно решили подключить ЭКМО (инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом — прим.ред.) для поддержки кровообращения и восстановления работы сердца. Благодаря тому, что в СОКБ №1 есть данная технология, нам удалось спасти горожанку», — сказал анестезиолог-реаниматолог Александр Левит. Заведующий кардиохирургическим отделением СОКБ №1 Константин Кондрашов выполнил операцию вместе с кардиохирургом Игорем Лагутенко. «Состоянии пациентки было настолько тяжелым, что после вмешательства в условиях искусственного кровообращения врачам не удалось запустить сердце. Поэтому ее сразу подключили к аппарату ЭКМО. Это позволило миокарду восстановить свои функции. Через две недели ее выписали. Женщина отправилась на реабилитацию в спеццентр „Озеро Чусовское“», — рассказал анестезиолог-реаниматолог СОКБ №1 Илья Беляев, отвечавший во время операции за искусственное кровообращение. Ранее URA.RU писало, что врачи больницы №1 (СОКБ №1) спасли жительницу Нижнего Тагила с массивным кровотечением. Причиной стала достаточно редкая и крайне опасная патология — разрыв аневризмы сонной артерии. Когда пациентку привезли на каталке в ближайшую операционную, она находилась уже в крайне тяжелом состоянии. В большинстве случаев пациенты в таком состоянии погибают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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