В Краснотурьинске впервые провели операцию на сонной артерии

В Краснотурьинске впервые проведена операция по стентированию сонной артерии Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Краснотурьинске (Свердловская область) впервые проведена операция по стентированию сонной артерии. Женщина, перенесшая ишемический инсульт головного мозга, успешно прооперирована. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП).

«Впервые за пределами Екатеринбурга такая операция проведена в отделении рентген-хирургических методов диагностики и лечения Краснотурьинской городской больницы. Женщина, перенесшая ишемический инсульт головного мозга, успешно прооперирована и уже идет на поправку», — сказано в сообщении.

Атеросклероз — это хроническое заболевание сосудов различных органов. Опасность болезни заключается в том, что болезнь может стать причиной гибели тканей головного мозга. «Последствия атеросклероза — инфаркт и инсульт — являются ведущими причинами смертности. В Краснотурьинском межмуниципальном медицинском центре ежегодно внедряются в практику новые виды высокотехнологичных операций пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе ишемической болезнью сердца и ее проявлениями — стенокардией и инфарктом миокарда», — говорится в сообщении пресс-службы ДИПа.

«В этом году мы выходим на рекордные показатели по количеству операций. За четыре месяца выполнено 646 коронарографий и 287 вмешательств по стентированию сосудов сердца. Это уже значительно больше, чем за 6 месяцев 2020 года», − говорит заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Краснотурьинской городской больницы Михаил Чередников.

Эндоваскулярные хирурги ввели в широкую практику и ряд новых технологий. За последние два года освоены также методики ангиопластики. Ранее агентство писало, что врачи Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) спасли пенсионерку с тяжелейшим осложнением инфаркта миокарда. Поступившая пациентка была из разряда «неоперабельных». Кардиохирургическое вмешательство помогло спасти женщине жизнь.