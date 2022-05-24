Прокурор Челябинской области после назначения стал богаче

Новое место службы оказалось для Карена Габриеляна более доходным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Прокурор Челябинской области Карен Габриелян в 2021 году задекларировал доход в размере 7,7 млн рублей. Это на 2,1 млн рублей больше, чем годом ранее, когда он был прокурором Карелии. Такие данные опубликованы на официальных порталах прокуратур субъектов РФ в сведениях о доходах и имуществе.

«Габриелян К.К. в собственности имеет служебную квартиру площадью 151 кв. метр. Доход за 2021 год — 7 млн 752 тысячи рублей, супруга — 224 тысячи 266 рублей. Супруга владеет квартирой площадью 81 кв. метров. В собственности у нее Volkswagen Touareg 2019 года выпуска», — приводятся данные в сведениях.

Заместители прокурора Павел Вепрев и Сергей Левшаков указали доход по 3,3 млн и 3,1 млн рублей. Денис Ситников и Вячеслав Тиунов задекларировали доход в 5,9 и 5,8 млн рублей. При этом супруга Ситникова, который родом из Кургана, задекларировала доход в 4,5 млн рублей.