Челябинский вице-губернатор разбогател, продав квартиру в Москве

Анатолий Векшин оказался самым состоятельным замом губернатора Алексея Текслера по итогам 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Вице-губернатор Челябинской области по внутренней политике Анатолий Векшин оказался самым состоятельным заместителем главы региона Алексея Текслера. Это следует из декларации о доходах, которые челябинские VIP-чиновники опубликовали 6 мая.

По итогам 2021 года Векшин задекларировал доходы в размере 34 млн рублей. Это существенно больше, чем заработал глава региона Алексей Текслер — 13,5 млн рублей. Большей их частью Векшин обязан продажей квартиры в Москве.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт отчиталась о сумме меньше, чем 7,5 млн рублей. Ее коллега Виктор Мамин указал чуть больше 8,5 млн рублей. Заработки Егора Ковальчука, Вадима Евдокимова, Александра Козлова, Станислава Мошарова, Сергея Сушкова и Сергея Шаля варьируются в пределах 6-7 млн рублей. Самым низкооплачиваемым замом оказался Алексей Фартыгин, заработавший в прошедшем году 4,1 млн рублей.

По итогам 2020 года доходы вице-губернаторов Ирины Гехт, Виктора Мамина, Анатолия Векшина и Егора Ковальчука составили от 5 до 6,5 млн рублей. На уровне 5 млн рублей заработали вице-губернаторы Вадим Евдокимов, Станислав Мошаров, Евгений Голицын, Сергей Сушков и Сергей Шаль.