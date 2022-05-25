МИД РФ: Москва будет следить, чтобы все права Додона соблюдались

25 мая 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

Экс-главу Молдавии задержали по подозрению в получении взятки и госизмене Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экс-президента Молдавии Додона преследуют за госизмену Москва будет внимательно следить за соблюдением прав экс-президента Молдавии Игоря Додона. Такое заявление сделал представитель МИД РФ Андрей Руденко журналистам ТАСС. «Мы расцениваем [ситуацию с задержанием Додона] как внутреннее дело Молдавии. Вместе с тем мы не хотели бы, чтобы нынешние власти начали заниматься сведением счетов со своими бывшими политическими соперниками в нынешней ситуации, воспользовавшись этим моментом. Поэтому мы будем внимательно следить за тем, чтобы все права Додона в рамках процессуальных действий полностью соблюдались и соответствовали международным нормам», — сказал политик. Додон, занимая должность президента, поддерживал нахождение российских войск в Приднестровье. Его задержали на этой неделе. Экс-президента Молдавии подозревают в получении взятки и государственной измене. У него дома уже проведены обыски. Ранее экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой Додон получает пакет от занимавшего на тот момент должность лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. По словам Юрия Реницэ, в том пакете были деньги.

Москва будет внимательно следить за соблюдением прав экс-президента Молдавии Игоря Додона. Такое заявление сделал представитель МИД РФ Андрей Руденко журналистам ТАСС. «Мы расцениваем [ситуацию с задержанием Додона] как внутреннее дело Молдавии. Вместе с тем мы не хотели бы, чтобы нынешние власти начали заниматься сведением счетов со своими бывшими политическими соперниками в нынешней ситуации, воспользовавшись этим моментом. Поэтому мы будем внимательно следить за тем, чтобы все права Додона в рамках процессуальных действий полностью соблюдались и соответствовали международным нормам», — сказал политик. Додон, занимая должность президента, поддерживал нахождение российских войск в Приднестровье. Его задержали на этой неделе. Экс-президента Молдавии подозревают в получении взятки и государственной измене. У него дома уже проведены обыски. Ранее экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой Додон получает пакет от занимавшего на тот момент должность лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. По словам Юрия Реницэ, в том пакете были деньги.