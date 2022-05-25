МИД РФ: Москва будет следить, чтобы все права Додона соблюдались

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Экс-главу Молдавии задержали по подозрению в получении взятки и госизмене Фото:
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Экс-президента Молдавии Додона преследуют за госизмену

Москва будет внимательно следить за соблюдением прав экс-президента Молдавии Игоря Додона. Такое заявление сделал представитель МИД РФ Андрей Руденко журналистам ТАСС.

«Мы расцениваем [ситуацию с задержанием Додона] как внутреннее дело Молдавии. Вместе с тем мы не хотели бы, чтобы нынешние власти начали заниматься сведением счетов со своими бывшими политическими соперниками в нынешней ситуации, воспользовавшись этим моментом. Поэтому мы будем внимательно следить за тем, чтобы все права Додона в рамках процессуальных действий полностью соблюдались и соответствовали международным нормам», — сказал политик.

Додон, занимая должность президента, поддерживал нахождение российских войск в Приднестровье. Его задержали на этой неделе. Экс-президента Молдавии подозревают в получении взятки и государственной измене. У него дома уже проведены обыски. Ранее экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой Додон получает пакет от занимавшего на тот момент должность лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. По словам Юрия Реницэ, в том пакете были деньги.

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Москва будет внимательно следить за соблюдением прав экс-президента Молдавии Игоря Додона. Такое заявление сделал представитель МИД РФ Андрей Руденко журналистам ТАСС. «Мы расцениваем [ситуацию с задержанием Додона] как внутреннее дело Молдавии. Вместе с тем мы не хотели бы, чтобы нынешние власти начали заниматься сведением счетов со своими бывшими политическими соперниками в нынешней ситуации, воспользовавшись этим моментом. Поэтому мы будем внимательно следить за тем, чтобы все права Додона в рамках процессуальных действий полностью соблюдались и соответствовали международным нормам», — сказал политик. Додон, занимая должность президента, поддерживал нахождение российских войск в Приднестровье. Его задержали на этой неделе. Экс-президента Молдавии подозревают в получении взятки и государственной измене. У него дома уже проведены обыски. Ранее экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой Додон получает пакет от занимавшего на тот момент должность лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. По словам Юрия Реницэ, в том пакете были деньги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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