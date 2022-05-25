Японский робот накормит екатеринбуржцев

Кирилл Шлаен и Михаил Аракелов откроют ресторан, в котором будет готовить робот Фото: представлено гастробаром OVO izakaya

В Екатеринбурге на первом этаже ТЦ «Европа» откроют гастробар OVO izakaya, в котором будет готовить японский робот. Об этом URA.RU рассказали представители ресторана.

«Морепродукты для суши и роллов раз в неделю доставляют из Владивостока. Готовить идеальные токийские суши помогает робот из Японии „Валли-сан“, купленный на аукционе в Токио», — сообщает OVO izakaya. К слову, новую точку общепита запускают известные в Екатеринбурге рестораторы Кирилл Шлаен и Михаил Аракелов.

Заведение позиционирует себя как новое поколение японских гастробаров, где внимание уделят в равной степени и напиткам, и простой вкусной еде. Также будет сделан акцент на приятной атмосфере для повседневного общения. Ресторан откроется на следующей неделе.

Ранее создатель «Большого грузинского» Кирилл Шлаен получил премию «Лучший ресторан с историей». Приз был получен в рамках национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса-2022». В начале марта ресторатор заявлял, что из меню свердловских ресторанов могут временно уйти некоторые блюда из-за санкций, которые ввели страны Европы в отношении РФ. Это стало следствием того, что 24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. Как заявляет Кремль, целью операции является денацификация и демилитаризация страны.