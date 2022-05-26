Две свердловчанки попали в список Forbes за особые заслуги

Девушка еще нет 30 лет, но они уже достигли высот в карьере Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Генеральный директор внутренней консалтинговой компании УГМК Excellence Expert Виктория Шубочкина и исполнительный директор стартапа Superdao Вероника Панова попали в список рейтинг Forbes «З0 до 30». В него попали люди, получившие признание в профессиональном всероссийском и мировом сообществе. Информация об этом опубликована на официальном сайте Forbes.

«В начале 2019-го Шубочкина попала в консалтинговую компанию Boston Consulting Group — и решила строить карьеру в этой нише. В конце 2020-го ее позвали на позицию руководителя проектов по операционной эффективности в Уральскую горно-металлургическую компанию», — говорится в описании достижений Виктории Шубочкиной.

Сообщается, что спустя полгода в УГМК появилось внутреннее консалтинговое подразделение Excellence Expert, которое и возглавила 27-летняя девушка. Проект, которым управляет Шубочкина, разрабатывает стратегии по увеличению добычи угля и производства черновой меди. Сейчас под ее руководством работают 30 сотрудников.

Также в списке Forbes оказалась уроженка Каменск-Уральского (Свердловская область) — исполнительный директор стартапа Superdao Вероника Панова. Проект занимается разработкой операционных систем для криптоорганизаций (DAO). «В Superdao Панова пришла на позицию HR-директора. А спустя месяц, в декабре 2021 года, ее назначили исполнительным директором. За первые шесть месяцев работы она открыла три офиса компании — в Санкт-Петербурге, Москве и Тбилиси — и наняла 100 человек», — говорится в описании профессиональных успехов 22-летней девушки.

В заслугах Пановой также числится ее помощь в привлечении сотрудников нескольких криптоорганизаций и инвестиций в размере 10,5 миллионов долларов от зарубежных фондов. Также девушка смогла организовать программу релокации сотрудников Superdao в привлекательные географические локации.