Самолет, летевший из Сочи в Курган, сел в Тюмени

Самолет Embraer E190LR, выполнявший рейс в Курган, совершил посадку в аэропорту Рощино
Самолет, летевший из Сочи в Курган приземлился в Тюмени. Об этом свидетельствует информация сайта Flightradar24.com.
Согласно данным, борт совершил несколько кругов возле Кургана, после чего отправился в Тюмень. «Самолет из-за погодных условий ушел на запасной аэродром города Тюмень» — говорится в сообщении группы «Аэропорт Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Так, по данным сайта Flightradar24.com, самолет Embraer E190LR должен был приземлиться в Кургане в 15:40. Там отметили, что самолет отправился после Тюмени в Курган и приземлился в 18:19.
Подобный случай произошел год назад. В Кургане не смог приземлиться самолет и улетел в Тюмень. Перед этим он сделал порядка шести кругов. Причиной послужила плохая видимость.
Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RUПодписаться