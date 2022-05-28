Самолет, летевший из Сочи в Курган, сел в Тюмени

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Первое свидание, места: сквер Якова Неумоева, клуб Байконур/Горький, Шоколадница, Аэропорт, бар Творчество. Тюмень, рощино
Самолет Embraer E190LR, выполнявший рейс в Курган, совершил посадку в аэропорту Рощино Фото:

Самолет, летевший из Сочи в Курган приземлился в Тюмени. Об этом свидетельствует информация сайта Flightradar24.com.

Согласно данным, борт совершил несколько кругов возле Кургана, после чего отправился в Тюмень. «Самолет из-за погодных условий ушел на запасной аэродром города Тюмень» — говорится в сообщении группы «Аэропорт Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Так, по данным сайта Flightradar24.com, самолет Embraer E190LR должен был приземлиться в Кургане в 15:40. Там отметили, что самолет отправился после Тюмени в Курган и приземлился в 18:19.

Подобный случай произошел год назад. В Кургане не смог приземлиться самолет и улетел в Тюмень. Перед этим он сделал порядка шести кругов. Причиной послужила плохая видимость.

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Самолет, летевший из Сочи в Курган приземлился в Тюмени. Об этом свидетельствует информация сайта Flightradar24.com. Согласно данным, борт совершил несколько кругов возле Кургана, после чего отправился в Тюмень. «Самолет из-за погодных условий ушел на запасной аэродром города Тюмень» — говорится в сообщении группы «Аэропорт Курган» в соцсети «ВКонтакте». Так, по данным сайта Flightradar24.com, самолет Embraer E190LR должен был приземлиться в Кургане в 15:40. Там отметили, что самолет отправился после Тюмени в Курган и приземлился в 18:19. Подобный случай произошел год назад. В Кургане не смог приземлиться самолет и улетел в Тюмень. Перед этим он сделал порядка шести кругов. Причиной послужила плохая видимость.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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