28 мая 2022

В Екатеринбурге сильный ветер валит деревья и детские горки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюмень. Поваленные деревья. Сильный ветер. 17.06, ураган поваленные деревья
Очевидцы делятся в соцсетях последствиями шторма (фото из архива) Фото:

Из-за сильного ветра в Екатеринбурге страдают объекты инфраструктуры. Жители города делятся фотографиями, как падают деревья, а также видео, как ветер опрокинул детскую горку в ЖК «Восход».

«Сегодня весь день сильный ветер. Вот только что мы играли в волейбол, и деревянную горку [рядом] просто смело ветром, она рухнула», — рассказывает жительница ЖК «Восход» в Екатеринбурге. Ее видео опубликовал в telegram-канале «Четвертый канал». Также горожане делятся фотографиями поваленных деревьев, их публикует telegram-канал «Екатское чтиво».

На дублере Сибирского тракта из-за упавшего дерева скопилась пробка. По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор был вдоль улицы Новгородцевой в сторону Егоршинского подхода.

Спасатели объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 29 и 30 мая в регионе ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Порывы ветра достигают 20 м/с
Фото:
Спасатели просят свердловчан быть внимательными и не стоять под деревьями и тяжелыми конструкциями
Фото:
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Из-за сильного ветра в Екатеринбурге страдают объекты инфраструктуры. Жители города делятся фотографиями, как падают деревья, а также видео, как ветер опрокинул детскую горку в ЖК «Восход». «Сегодня весь день сильный ветер. Вот только что мы играли в волейбол, и деревянную горку [рядом] просто смело ветром, она рухнула», — рассказывает жительница ЖК «Восход» в Екатеринбурге. Ее видео опубликовал в telegram-канале «Четвертый канал». Также горожане делятся фотографиями поваленных деревьев, их публикует telegram-канал «Екатское чтиво». На дублере Сибирского тракта из-за упавшего дерева скопилась пробка. По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор был вдоль улицы Новгородцевой в сторону Егоршинского подхода. Спасатели объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 29 и 30 мая в регионе ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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