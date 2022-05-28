Из-за сильного ветра в Екатеринбурге страдают объекты инфраструктуры. Жители города делятся фотографиями, как падают деревья, а также видео, как ветер опрокинул детскую горку в ЖК «Восход».
«Сегодня весь день сильный ветер. Вот только что мы играли в волейбол, и деревянную горку [рядом] просто смело ветром, она рухнула», — рассказывает жительница ЖК «Восход» в Екатеринбурге. Ее видео опубликовал в telegram-канале «Четвертый канал». Также горожане делятся фотографиями поваленных деревьев, их публикует telegram-канал «Екатское чтиво».
На дублере Сибирского тракта из-за упавшего дерева скопилась пробка. По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор был вдоль улицы Новгородцевой в сторону Егоршинского подхода.
Спасатели объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 29 и 30 мая в регионе ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Порывы ветра достигают 20 м/с
Фото: telegram-канал «Екатское Чтиво»
Спасатели просят свердловчан быть внимательными и не стоять под деревьями и тяжелыми конструкциями
Фото: telegram-канал «Екатское Чтиво»
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Из-за сильного ветра в Екатеринбурге страдают объекты инфраструктуры. Жители города делятся фотографиями, как падают деревья, а также видео, как ветер опрокинул детскую горку в ЖК «Восход». «Сегодня весь день сильный ветер. Вот только что мы играли в волейбол, и деревянную горку [рядом] просто смело ветром, она рухнула», — рассказывает жительница ЖК «Восход» в Екатеринбурге. Ее видео опубликовал в telegram-канале «Четвертый канал». Также горожане делятся фотографиями поваленных деревьев, их публикует telegram-канал «Екатское чтиво». На дублере Сибирского тракта из-за упавшего дерева скопилась пробка. По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор был вдоль улицы Новгородцевой в сторону Егоршинского подхода. Спасатели объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 29 и 30 мая в регионе ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду.