29 мая 2022

Юлия Михалкова раскрыла секрет яркой жизни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Юлей Михалковой. Екатеринбург, михалкова юлия, улыбка, портрет
Михалкова считает, что нужно меньше спешить и больше уделять времени самому себе Фото:

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призывает своих подписчиков не спешить и посвящать себе больше времени, чтобы сделать жизнь ярче. Советом она поделилась в своей социальной сети.

«Мне кажется, что в условиях ограниченного времени, человек перестает слышать себя, чувствовать, понимать свои эмоции, осознавать потребности. Именно поэтому нужно обязательно посвящать немного времени себе», — написала Михалкова. Она рассказала, что свое свободное время предпочитает проводить на природе или заниматься спортом, что помогает ей сделать жизнь более яркой и эмоциональной.

В социальной сети уроженка Свердловской области Юлия Михалкова часто делится секретами своей жизни. Так она рассказывала о том, как боится реакции бабушки на ню-съемку для Maxim, о чрезмерном аппетите, а также делилась секретами, как стать успешной и красивой.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призывает своих подписчиков не спешить и посвящать себе больше времени, чтобы сделать жизнь ярче. Советом она поделилась в своей социальной сети. «Мне кажется, что в условиях ограниченного времени, человек перестает слышать себя, чувствовать, понимать свои эмоции, осознавать потребности. Именно поэтому нужно обязательно посвящать немного времени себе», — написала Михалкова. Она рассказала, что свое свободное время предпочитает проводить на природе или заниматься спортом, что помогает ей сделать жизнь более яркой и эмоциональной. В социальной сети уроженка Свердловской области Юлия Михалкова часто делится секретами своей жизни. Так она рассказывала о том, как боится реакции бабушки на ню-съемку для Maxim, о чрезмерном аппетите, а также делилась секретами, как стать успешной и красивой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...