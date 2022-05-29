Юлия Михалкова раскрыла секрет яркой жизни

Михалкова считает, что нужно меньше спешить и больше уделять времени самому себе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призывает своих подписчиков не спешить и посвящать себе больше времени, чтобы сделать жизнь ярче. Советом она поделилась в своей социальной сети.

«Мне кажется, что в условиях ограниченного времени, человек перестает слышать себя, чувствовать, понимать свои эмоции, осознавать потребности. Именно поэтому нужно обязательно посвящать немного времени себе», — написала Михалкова. Она рассказала, что свое свободное время предпочитает проводить на природе или заниматься спортом, что помогает ей сделать жизнь более яркой и эмоциональной.

В социальной сети уроженка Свердловской области Юлия Михалкова часто делится секретами своей жизни. Так она рассказывала о том, как боится реакции бабушки на ню-съемку для Maxim, о чрезмерном аппетите, а также делилась секретами, как стать успешной и красивой.