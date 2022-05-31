Два челябинца стали суперфиналистами конкурса «Лидеры России»

Победители суперфинала «Лидеры России» будут обучаться у лучших наставниках страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди суперфиналистов конкурса «Лидеры России» оказались два представителя Челябинской области. Об этом URA.RU 31 мая сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Среди суперфинаистов конкурса оказались два представителя Челябинской области. Это Евгений Селецкий — начальник Южно-Уральского территориального центра фирменного транспортного обслуживания компании РЖД. И Вячеслав Вагин — главный специалист компании „Атомстройэкспорт“ инжинирингового дивизиона Госкорпорации „Росатом“», — отметили в пресс-службе.

В четвертом сезоне конкурса «Лидеры России» принимали участие 180 тыс. управленцев, и только 300 человек стали суперфиналистами. Для каждого из них это был шанс войти в кадровый управленческий резерв страны, сообщество лучших управленцев России, работать с наставниками из числа лидеров бизнеса и госуправления.

Победителями конкурса стали 106 управленцев из 32 регионов России и трех иностранных государств (ОАЭ, Казахстана и Эстонии). Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров ранее заявил, что больше всего победителей из Москвы — 46 человек. Самым популярным треком конкурса оказалось «Государственное управление», а второй по популярности — «Бизнес и промышленность».