Актеры сериала «Эпидемия» рассказали о трудностях на съемках

31 мая 2022 в 22:38 Размер текста - 17 +

Актеры признались, что им было некомфортно сниматься оголенными и в аномальную жару Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Актеры сериала «Эпидемия» признались, что им было сложно сниматься в постельных сценах и в жару. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «Мне было сложно раздеваться, я очень не хотела этого делать, но меня очень упрашивали. В итоге мы решили, что это важная сцена. Абьюз (отношения, в которых партнер нарушает личные границы другого человека и допускает жестокость — прим. ред.) он во всех смыслах абьюз, он не только моральный, но и физический, поэтому это важно было сделать», — заявила актриса Виктория Клинкова. Также она призналась, что в принципе боится сниматься в лесу и пещерах, а таких сцен в сериале было много. Актер Эльдар Калимулин признался, что ему тоже было тяжело оголяться в сериале, к тому же съемка сексуальной сцены второго сезона проходила за 10 минут в экстремальных условиях — рано утром в лесу и с кусающими комарами. Помимо этого актер рассказал, что ему было сложно играть человека, который не умеет плавать. «А как мне это играть? Это не одна водная сцена, их много. И каждый раз все водные сцены были для меня проблематичны», — поделился Калимулин. Актер также раскрыл секрет, что поезд, который присутствует в сериале, снимался на хромакее под куполом в 35-градусную жару. «Поезд стоял, над ним было много световой аппаратуры, над ней была зеленая палатка, а над этой зеленой палаткой была черная палатка, над черной палаткой был полиэтилен. Все это было во время аномальной жары в Питере — в +35. И там в палатке было +40, а в самом поезде было еще больше», — рассказал Калимулин. Он подчеркнул, что вентиляторы и кондиционеры не использовались, чтобы не разрушить декорации, поэтому из-за жары у актеров были тепловые удары. 31 мая в екатеринбургском ТРЦ «Пассаж» прошла автограф-сессия с актерами российского сериала «Эпидемия 2» — Эльдаром Калимулиным и Викторией Клинковой. Также актеры представили заключительную серию второго сезона и ответили на вопросы зрителей. Помимо этого Эльдар Калимулин заявил, что телеведущий Владимир Соловьев груб в своих высказываниях, называя Екатеринбург «городом мерзотной либероты».

Актеры сериала «Эпидемия» признались, что им было сложно сниматься в постельных сценах и в жару. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «Мне было сложно раздеваться, я очень не хотела этого делать, но меня очень упрашивали. В итоге мы решили, что это важная сцена. Абьюз (отношения, в которых партнер нарушает личные границы другого человека и допускает жестокость — прим. ред.) он во всех смыслах абьюз, он не только моральный, но и физический, поэтому это важно было сделать», — заявила актриса Виктория Клинкова. Также она призналась, что в принципе боится сниматься в лесу и пещерах, а таких сцен в сериале было много. Актер Эльдар Калимулин признался, что ему тоже было тяжело оголяться в сериале, к тому же съемка сексуальной сцены второго сезона проходила за 10 минут в экстремальных условиях — рано утром в лесу и с кусающими комарами. Помимо этого актер рассказал, что ему было сложно играть человека, который не умеет плавать. «А как мне это играть? Это не одна водная сцена, их много. И каждый раз все водные сцены были для меня проблематичны», — поделился Калимулин. Актер также раскрыл секрет, что поезд, который присутствует в сериале, снимался на хромакее под куполом в 35-градусную жару. «Поезд стоял, над ним было много световой аппаратуры, над ней была зеленая палатка, а над этой зеленой палаткой была черная палатка, над черной палаткой был полиэтилен. Все это было во время аномальной жары в Питере — в +35. И там в палатке было +40, а в самом поезде было еще больше», — рассказал Калимулин. Он подчеркнул, что вентиляторы и кондиционеры не использовались, чтобы не разрушить декорации, поэтому из-за жары у актеров были тепловые удары. 31 мая в екатеринбургском ТРЦ «Пассаж» прошла автограф-сессия с актерами российского сериала «Эпидемия 2» — Эльдаром Калимулиным и Викторией Клинковой. Также актеры представили заключительную серию второго сезона и ответили на вопросы зрителей. Помимо этого Эльдар Калимулин заявил, что телеведущий Владимир Соловьев груб в своих высказываниях, называя Екатеринбург «городом мерзотной либероты».