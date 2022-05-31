Свердловчанин разводит собак, которые бросаются на людей и машины. Фото

01 июня 2022 в 04:07 Размер текста - 17 +

Жители Верхней Салды жалуются на стаю агрессивных собак (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители Верхней Салды (Свердловская область) страдают от стаи собак, которые нападают на них и бросаются под колеса машин. Очевидец сообщил корреспонденту URA.RU, что у животных есть хозяин, который каждый вечер кормит их. «Стая примерно из десяти собак терроризирует жителей. Эти собаки бросаются под колеса автомобилей, создавая аварийную ситуацию. Кидаются на велосипедистов и прохожих. Собаки покусали немало людей!», — рассказал очевидец. По словам очевидца, хозяин собак каждый вечер свозит хлам с помоек к одному сгоревшему дому и там же кормит собак. В 2021 году эта стая сильно покусала женщину. Тогда администрация города расчистила территорию от мусора и отловила часть собак. Но сейчас ситуация повторяется. Жители собрали подписи против злобных собак, чтобы повторно привлечь администрацию. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Верхней Салды. На момент публикации ответ не поступил. Фото: очевидец Фото: очевидец Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Жители Верхней Салды (Свердловская область) страдают от стаи собак, которые нападают на них и бросаются под колеса машин. Очевидец сообщил корреспонденту URA.RU, что у животных есть хозяин, который каждый вечер кормит их. «Стая примерно из десяти собак терроризирует жителей. Эти собаки бросаются под колеса автомобилей, создавая аварийную ситуацию. Кидаются на велосипедистов и прохожих. Собаки покусали немало людей!», — рассказал очевидец. По словам очевидца, хозяин собак каждый вечер свозит хлам с помоек к одному сгоревшему дому и там же кормит собак. В 2021 году эта стая сильно покусала женщину. Тогда администрация города расчистила территорию от мусора и отловила часть собак. Но сейчас ситуация повторяется. Жители собрали подписи против злобных собак, чтобы повторно привлечь администрацию. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Верхней Салды. На момент публикации ответ не поступил.