31 мая 2022

Свердловчанин разводит собак, которые бросаются на людей и машины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, собака, бездомные животные
Жители Верхней Салды жалуются на стаю агрессивных собак (фото из архива) Фото:

Жители Верхней Салды (Свердловская область) страдают от стаи собак, которые нападают на них и бросаются под колеса машин. Очевидец сообщил корреспонденту URA.RU, что у животных есть хозяин, который каждый вечер кормит их.

«Стая примерно из десяти собак терроризирует жителей. Эти собаки бросаются под колеса автомобилей, создавая аварийную ситуацию. Кидаются на велосипедистов и прохожих. Собаки покусали немало людей!», — рассказал очевидец.

По словам очевидца, хозяин собак каждый вечер свозит хлам с помоек к одному сгоревшему дому и там же кормит собак. В 2021 году эта стая сильно покусала женщину. Тогда администрация города расчистила территорию от мусора и отловила часть собак. Но сейчас ситуация повторяется. Жители собрали подписи против злобных собак, чтобы повторно привлечь администрацию. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Верхней Салды. На момент публикации ответ не поступил.

Фото:
Фото:

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Жители Верхней Салды (Свердловская область) страдают от стаи собак, которые нападают на них и бросаются под колеса машин. Очевидец сообщил корреспонденту URA.RU, что у животных есть хозяин, который каждый вечер кормит их. «Стая примерно из десяти собак терроризирует жителей. Эти собаки бросаются под колеса автомобилей, создавая аварийную ситуацию. Кидаются на велосипедистов и прохожих. Собаки покусали немало людей!», — рассказал очевидец. По словам очевидца, хозяин собак каждый вечер свозит хлам с помоек к одному сгоревшему дому и там же кормит собак. В 2021 году эта стая сильно покусала женщину. Тогда администрация города расчистила территорию от мусора и отловила часть собак. Но сейчас ситуация повторяется. Жители собрали подписи против злобных собак, чтобы повторно привлечь администрацию. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Верхней Салды. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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