На челябинский завод США распространили очередные санкции

Завод «Полет» из Челябинска попал под очередные санкции США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Радиозавод «Полет» из Челябинска, работающий на оборонную промышленность, США включили в санкционный пакет. Предприятие попало под ограничения как производитель продукции двойного назначения.

«Мы с 7 апреля находимся под американскими ограничениями. Ситуация не изменилась. В портфеле предприятия — контракты на 2022—2024 годы», — прокомментировали URA.RU в группе корпоративных коммуникаций «Полета».

Предприятие производит оборудование для аэропортов — радиомаяки, системы мониторинга, радиолокаторы. Челябинский экономист Сергей Гордеев в комментарии URA.RU оценил как незначительное для экономики влияние санкций против завода «Полет».

«Предприятие в последние годы снизило объемы производства. Не думаю, что санкции против компании существенно отразятся на экономике Челябинска», — сказал Гордеев.

Радиозавод «Полет» — активный участник программы импортозамещения. Предприятие, которое входит в концерн радиостроения «Вега» госкорпорации «Ростех», в апреле заявили о планах сертифицировать и вывести на рынок новые изделия. Их назначение — обеспечить безопасность воздушного сообщения. В список санкций США в июне также попали два предприятия из Миасса — машиностроительный завод и «НПО Электромеханики».

Экономические санкции против России ряд стран ввели, когда 24 февраля было объявлено о проведении на Украине спецоперации. В качестве политики смягчения негативного влияния санкций Россия начала реализацию программы импортозамещения, позволившей заменить многие импортные товары отечественными аналогами.

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