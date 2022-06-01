В Челябинской области вырос разрыв между богатыми и бедными

Самый маленький доход в регионе — 10,3 тыс. рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Доходы наиболее обеспеченных и наименее богатых жителей Челябинской области в 2021 году отличались в 5,68 раз. Средняя заработная плата в регионе составила 29,2 тыс. рублей, пишет в своем исследовании аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

«Первая группа, с наименьшим достатком, получала в среднем 10,3 тыс. рублей. Пятая группа, с наибольшими доходами, располагала 60,4 тыс. рублей в месяц», — говорится в анализе.

Аналитики поясняют, что для измерения неравенства доходов населения использован квинтильный коэффициент. При таком подходе все население разбивается на пять равных по численности групп, статистический ряд выстраивается в зависимости от уровня доходов. В первую 20% группу включаются граждане с наименьшим доходом, а в пятую — с наибольшим. Соотношение средних доходов в двух крайних группах выступает индикатором существующего неравенства.

В целом по России среднемесячные доходы населения в 2021 году составили 40 тысяч рублей. Наиболее обеспеченные получали по 93,5 тыс. рублей, наименее — 10,8 тыс. рублей. Разница в доходах составила 8,6 раз.