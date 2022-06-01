01 июня 2022

В Челябинской области вырос разрыв между богатыми и бедными

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Самый маленький доход в регионе — 10,3 тыс. рублей Фото:

Доходы наиболее обеспеченных и наименее богатых жителей Челябинской области в 2021 году отличались в 5,68 раз. Средняя заработная плата в регионе составила 29,2 тыс. рублей, пишет в своем исследовании аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

«Первая группа, с наименьшим достатком, получала в среднем 10,3 тыс. рублей. Пятая группа, с наибольшими доходами, располагала 60,4 тыс. рублей в месяц», — говорится в анализе.

Аналитики поясняют, что для измерения неравенства доходов населения использован квинтильный коэффициент. При таком подходе все население разбивается на пять равных по численности групп, статистический ряд выстраивается в зависимости от уровня доходов. В первую 20% группу включаются граждане с наименьшим доходом, а в пятую — с наибольшим. Соотношение средних доходов в двух крайних группах выступает индикатором существующего неравенства.

В целом по России среднемесячные доходы населения в 2021 году составили 40 тысяч рублей. Наиболее обеспеченные получали по 93,5 тыс. рублей, наименее — 10,8 тыс. рублей. Разница в доходах составила 8,6 раз.

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Доходы наиболее обеспеченных и наименее богатых жителей Челябинской области в 2021 году отличались в 5,68 раз. Средняя заработная плата в регионе составила 29,2 тыс. рублей, пишет в своем исследовании аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. «Первая группа, с наименьшим достатком, получала в среднем 10,3 тыс. рублей. Пятая группа, с наибольшими доходами, располагала 60,4 тыс. рублей в месяц», — говорится в анализе. Аналитики поясняют, что для измерения неравенства доходов населения использован квинтильный коэффициент. При таком подходе все население разбивается на пять равных по численности групп, статистический ряд выстраивается в зависимости от уровня доходов. В первую 20% группу включаются граждане с наименьшим доходом, а в пятую — с наибольшим. Соотношение средних доходов в двух крайних группах выступает индикатором существующего неравенства. В целом по России среднемесячные доходы населения в 2021 году составили 40 тысяч рублей. Наиболее обеспеченные получали по 93,5 тыс. рублей, наименее — 10,8 тыс. рублей. Разница в доходах составила 8,6 раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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