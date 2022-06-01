01 июня 2022

Силовики заставили челябинского мэра открыть водоемы для рыбаков

© Служба новостей «URA.RU»
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Военные охотники. Челябинск., лодка, дед, рыбаки, внук
Рыбалка в Усть-Катаве открылась раньше, чем хотели чиновники (фото из архива) Фото:

Прокуратура заставила главу Усть-Катава (Челябинская область) Сергея Семкова досрочно открыть водоемы городского округа для рыбалки. Об этом сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

«Главой Усть-Катава 27 апреля издано постановление в целях охраны рыбных запасов в нерестовый период. С апреля по июнь 2022 года запрещена добыча всех видов биоресурсов на водоемах и реках округа, расположенных в Златоустовском транспортном районе. Тем самым запрет на всех водоемах и реках территории округа был введен на более длительный срок, чем предусмотрено федеральным законодательством», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Внесенный прокурором протест рассмотрен и удовлетворен. Постановление изменено.

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Прокуратура заставила главу Усть-Катава (Челябинская область) Сергея Семкова досрочно открыть водоемы городского округа для рыбалки. Об этом сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре. «Главой Усть-Катава 27 апреля издано постановление в целях охраны рыбных запасов в нерестовый период. С апреля по июнь 2022 года запрещена добыча всех видов биоресурсов на водоемах и реках округа, расположенных в Златоустовском транспортном районе. Тем самым запрет на всех водоемах и реках территории округа был введен на более длительный срок, чем предусмотрено федеральным законодательством», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Внесенный прокурором протест рассмотрен и удовлетворен. Постановление изменено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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