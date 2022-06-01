Силовики заставили челябинского мэра открыть водоемы для рыбаков

02 июня 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

Рыбалка в Усть-Катаве открылась раньше, чем хотели чиновники (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура заставила главу Усть-Катава (Челябинская область) Сергея Семкова досрочно открыть водоемы городского округа для рыбалки. Об этом сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре. «Главой Усть-Катава 27 апреля издано постановление в целях охраны рыбных запасов в нерестовый период. С апреля по июнь 2022 года запрещена добыча всех видов биоресурсов на водоемах и реках округа, расположенных в Златоустовском транспортном районе. Тем самым запрет на всех водоемах и реках территории округа был введен на более длительный срок, чем предусмотрено федеральным законодательством», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Внесенный прокурором протест рассмотрен и удовлетворен. Постановление изменено. Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» , будьте в курсе всех важных событий.

Прокуратура заставила главу Усть-Катава (Челябинская область) Сергея Семкова досрочно открыть водоемы городского округа для рыбалки. Об этом сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре. «Главой Усть-Катава 27 апреля издано постановление в целях охраны рыбных запасов в нерестовый период. С апреля по июнь 2022 года запрещена добыча всех видов биоресурсов на водоемах и реках округа, расположенных в Златоустовском транспортном районе. Тем самым запрет на всех водоемах и реках территории округа был введен на более длительный срок, чем предусмотрено федеральным законодательством», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Внесенный прокурором протест рассмотрен и удовлетворен. Постановление изменено.