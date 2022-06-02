Патрули казаков могли бы спасти свердловчан от нападений цыган, считает Геннадий Ковалев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник ГУ Федерации союза казаков по Уральско-Приволжскому округу генерал-майор Геннадий Ковалев призвал подключить казаков к поддержанию порядка, чтобы не допускать избиения южанами свердловчан. Об этом он рассказал в разговоре с журналистом URA.RU.

«Если бы велась системная работа, люди бы знали, что есть казаки, и они занимаются решением плохих вопросов в Свердловской области, можно к ним обратиться. Мы бы, конечно, помогли [мужчине в истории с цыганами в Березовском]. И что в наших силах, мы всегда помогаем. Все должно системно делаться», — рассказал Ковалев.

Он допустил, что казаки, следящие за порядком, могли бы предотвратить драку. Однако в этом направлении работа ведется нестабильно, уточнил Ковалев.

Об инциденте с цыганами URA.RU сообщило вечером 2 июня. Толпа цыган пыталась забрать у пенсионерки из Березовского металлолом. За нее вступился сосед, с которым цыгане начали драку. Толпа избивала его палками и железной битой. После инцидента свердловчанина госпитализировали. Ему нужно сделать операцию на руке.