Запад ввел первые санкции в отношении Козицына

06 июня 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Андрей Козицын ранее не попадал в санкционные списки после начала спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Генеральный директор ОАО «Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) Андрей Козицын впервые с начала спецоперации России на Украине попал в санкционный список. Уральский миллиардер появился в обновленном списке Канады за 30 мая, опубликованном на сайте правительства страны. «Россия. Андрей Козицын. 1960 года рождения. # 803», — указано на сайте правительства Канады. Попадание в санкционные списки означает заморозку возможных активов бизнесмена в Канаде и запрет на въезд в страну. В начале весны Лондонский рынок драгоценных металлов (LBMA) лишил ключевой актив УГМК — завод «Уралэлектромедь» — статуса надежного поставщика. В середине марта миллиардеры Искандар Махмудов и Андрей Бокарев вышли из состава советов директоров УГМК и перестали быть контролирующими бенефициарами УГМК и трех структур холдинга. Уже в апреле против Бокарева Великобритания ввела санкции. Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Под ограничения попали и ряд российских бизнесменов и глав компаний. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Генеральный директор ОАО «Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) Андрей Козицын впервые с начала спецоперации России на Украине попал в санкционный список. Уральский миллиардер появился в обновленном списке Канады за 30 мая, опубликованном на сайте правительства страны. «Россия. Андрей Козицын. 1960 года рождения. # 803», — указано на сайте правительства Канады. Попадание в санкционные списки означает заморозку возможных активов бизнесмена в Канаде и запрет на въезд в страну. В начале весны Лондонский рынок драгоценных металлов (LBMA) лишил ключевой актив УГМК — завод «Уралэлектромедь» — статуса надежного поставщика. В середине марта миллиардеры Искандар Махмудов и Андрей Бокарев вышли из состава советов директоров УГМК и перестали быть контролирующими бенефициарами УГМК и трех структур холдинга. Уже в апреле против Бокарева Великобритания ввела санкции. Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Под ограничения попали и ряд российских бизнесменов и глав компаний. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран.