В тюменские школы массово закупают флаги РФ

Более 8 млн рублей потратят на закупку флагов и гербов РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Тюменской области закупят в школы региона более 600 российских флагов. Информация представлена на сайте госзакупок. Ранее стало известно, что с 1 сентября уроки в учебных заведениях будут начинаться с поднятия триколора.

«Поставка флагов и гербов Российской Федерации. Начальная цена — 8,2 млн рублей», — говорится в документации к закупке департамента образования Тюменской области.

Подрядчик, которого выберут по итогам аукциона, должен будет до 25 августа поставить в школы Тюменской области 624 российских флага (в том числе, для флагштоков) и 630 гербов РФ. Товары завезут в 141 учебное заведение Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что в тюменских школах ради патриотизма введут новое правило. С 1 сентября каждый день в школах будет начинаться с поднятия российского флага. Эту идею для внедрения по всей стране одобрил президент России Владимир Путин.