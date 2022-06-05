05 июня 2022

В тюменские школы массово закупают флаги РФ

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Монтажные работы по установке государственного флага на территории новой школы в Кетово. Курган, российский флаг, флаг, кетово, новая школа, школа, триколор, флаг россии
Более 8 млн рублей потратят на закупку флагов и гербов РФ Фото:

Власти Тюменской области закупят в школы региона более 600 российских флагов. Информация представлена на сайте госзакупок. Ранее стало известно, что с 1 сентября уроки в учебных заведениях будут начинаться с поднятия триколора.

«Поставка флагов и гербов Российской Федерации. Начальная цена — 8,2 млн рублей», — говорится в документации к закупке департамента образования Тюменской области.

Подрядчик, которого выберут по итогам аукциона, должен будет до 25 августа поставить в школы Тюменской области 624 российских флага (в том числе, для флагштоков) и 630 гербов РФ. Товары завезут в 141 учебное заведение Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что в тюменских школах ради патриотизма введут новое правило. С 1 сентября каждый день в школах будет начинаться с поднятия российского флага. Эту идею для внедрения по всей стране одобрил президент России Владимир Путин.

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Власти Тюменской области закупят в школы региона более 600 российских флагов. Информация представлена на сайте госзакупок. Ранее стало известно, что с 1 сентября уроки в учебных заведениях будут начинаться с поднятия триколора. «Поставка флагов и гербов Российской Федерации. Начальная цена — 8,2 млн рублей», — говорится в документации к закупке департамента образования Тюменской области. Подрядчик, которого выберут по итогам аукциона, должен будет до 25 августа поставить в школы Тюменской области 624 российских флага (в том числе, для флагштоков) и 630 гербов РФ. Товары завезут в 141 учебное заведение Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что в тюменских школах ради патриотизма введут новое правило. С 1 сентября каждый день в школах будет начинаться с поднятия российского флага. Эту идею для внедрения по всей стране одобрил президент России Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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