05 июня 2022

В тюменских магазинах резко выросли цены на разливное пиво

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пивной фестиваль в Заречном. Jaws Fest, пиво, пивной кран, разливное пиво
Разливные напитки в тюменских магазинах подорожали на 20% Фото:
новость из сюжета
Цены на товары в России

Разливные напитки в тюменских магазинах подорожали в среднем на 20%. Об этом URA.RU сообщил один из предпринимателей.

«За прошедшие два месяца разливное пиво в магазинах подорожало приблизительно на 20—25%. То есть, литр напитка, который раньше стоил 100 рублей, сейчас продается за 125. Долгое время поставщики пытались сдерживать цены, устраивали различные акции. Но бесконечно заниматься этим невозможно: растет стоимость ингредиентов, логистики и так далее», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что при этом стоимость разливных лимонадов с начала года практически не изменилась. Также не растут цены на сопутствующие товары: закуски к пиву и тару. В адрес сети магазинов «Светлое&Темное» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что разливные напитки в специализированных тюменских магазинах подорожают на 30%. Об этом предпринимателей предупредили поставщики. Рост стоимости они объяснили общим удорожанием производства. Также с начала года значительно выросли цены на ингредиенты, используемые в пивоварении: хмель, солод и дрожжи.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Разливные напитки в тюменских магазинах подорожали в среднем на 20%. Об этом URA.RU сообщил один из предпринимателей. «За прошедшие два месяца разливное пиво в магазинах подорожало приблизительно на 20—25%. То есть, литр напитка, который раньше стоил 100 рублей, сейчас продается за 125. Долгое время поставщики пытались сдерживать цены, устраивали различные акции. Но бесконечно заниматься этим невозможно: растет стоимость ингредиентов, логистики и так далее», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что при этом стоимость разливных лимонадов с начала года практически не изменилась. Также не растут цены на сопутствующие товары: закуски к пиву и тару. В адрес сети магазинов «Светлое&Темное» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что разливные напитки в специализированных тюменских магазинах подорожают на 30%. Об этом предпринимателей предупредили поставщики. Рост стоимости они объяснили общим удорожанием производства. Также с начала года значительно выросли цены на ингредиенты, используемые в пивоварении: хмель, солод и дрожжи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...