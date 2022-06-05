В тюменских магазинах резко выросли цены на разливное пиво

06 июня 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

Разливные напитки в тюменских магазинах подорожали на 20% Фото: Марина Молдавская © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Разливные напитки в тюменских магазинах подорожали в среднем на 20%. Об этом URA.RU сообщил один из предпринимателей. «За прошедшие два месяца разливное пиво в магазинах подорожало приблизительно на 20—25%. То есть, литр напитка, который раньше стоил 100 рублей, сейчас продается за 125. Долгое время поставщики пытались сдерживать цены, устраивали различные акции. Но бесконечно заниматься этим невозможно: растет стоимость ингредиентов, логистики и так далее», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что при этом стоимость разливных лимонадов с начала года практически не изменилась. Также не растут цены на сопутствующие товары: закуски к пиву и тару. В адрес сети магазинов «Светлое&Темное» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что разливные напитки в специализированных тюменских магазинах подорожают на 30%. Об этом предпринимателей предупредили поставщики. Рост стоимости они объяснили общим удорожанием производства. Также с начала года значительно выросли цены на ингредиенты, используемые в пивоварении: хмель, солод и дрожжи. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Разливные напитки в тюменских магазинах подорожали в среднем на 20%. Об этом URA.RU сообщил один из предпринимателей. «За прошедшие два месяца разливное пиво в магазинах подорожало приблизительно на 20—25%. То есть, литр напитка, который раньше стоил 100 рублей, сейчас продается за 125. Долгое время поставщики пытались сдерживать цены, устраивали различные акции. Но бесконечно заниматься этим невозможно: растет стоимость ингредиентов, логистики и так далее», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что при этом стоимость разливных лимонадов с начала года практически не изменилась. Также не растут цены на сопутствующие товары: закуски к пиву и тару. В адрес сети магазинов «Светлое&Темное» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что разливные напитки в специализированных тюменских магазинах подорожают на 30%. Об этом предпринимателей предупредили поставщики. Рост стоимости они объяснили общим удорожанием производства. Также с начала года значительно выросли цены на ингредиенты, используемые в пивоварении: хмель, солод и дрожжи.