Певица Валерия выступит на Дне города в Перми

17 мая 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

Валерия и ее продюсер и муж Иосиф Пригожин приедут в Пермь Фото: Владимир Андреев © URA.RU Хедлайнером концерта, посвященного Дню Перми, 12 июня станет певица Валерия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «На концерте выступит российская эстрадная певица Валерия — народная артистка России. Контракт уже подписан», — сообщили в администрации Перми. Последние два года на День города в Перми не приглашали звезд. В 2020 году из-за пандемии коронавируса массовых мероприятий не было, а в 2021 пермяков развлекали местные коллективы.

Хедлайнером концерта, посвященного Дню Перми, 12 июня станет певица Валерия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «На концерте выступит российская эстрадная певица Валерия — народная артистка России. Контракт уже подписан», — сообщили в администрации Перми. Последние два года на День города в Перми не приглашали звезд. В 2020 году из-за пандемии коронавируса массовых мероприятий не было, а в 2021 пермяков развлекали местные коллективы.