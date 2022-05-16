Певица Валерия выступит на Дне города в Перми

Валерия и ее продюсер и муж Иосиф Пригожин приедут в Пермь
Хедлайнером концерта, посвященного Дню Перми, 12 июня станет певица Валерия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«На концерте выступит российская эстрадная певица Валерия — народная артистка России. Контракт уже подписан», — сообщили в администрации Перми.
Последние два года на День города в Перми не приглашали звезд. В 2020 году из-за пандемии коронавируса массовых мероприятий не было, а в 2021 пермяков развлекали местные коллективы.
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