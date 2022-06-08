Сотрудницу челябинского курорта оштрафовали за травму ребенка

Как считало следствие, девочка порезала ногу в одном из бассейнов (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Еткульский районный суд Челябинской области назначил судебный штраф в размере 25 тысяч рублей сотруднице термального курорта «Баден-Баден» Елены Пучковой. Поводом стало возбуждение уголовного дела после травмы девочки, полученной во время купания, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Еще в октябре прошлого года в одном из бассейнов на территории термального курорта отдыхали мама с дочерью, и девочка повредила ногу острым предметом в бассейне. О случившемся никому не сказали, уехали в челябинскую больницу, а потом предъявили курорту претензию с требованиями возместить моральный вред. Когда курорт отказался, сообщив, что первый раз слышит о такой травме, мать девочки обратилась в Следственный комитет, где возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“)», — рассказал источник.

Согласно данным на сайте суда, подозреваемой стала сотрудница курорта Елена Пучкова. Как уточнили URА.RU в суде, женщина признала причастность к тому, в чем ее обвиняли, поэтому следователь сам обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования подозреваемой. В результате суд ходатайство удовлетворил, женщине назначили меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Решение вступило в законную силу.

Уже после этого случая в бассейне термального комплекса утонула девочка. Уголовное дело по данному факту в настоящее время расследуется. Термы закрывали из-за выявленных нарушений, но затем «Баден» устранил нарушения и добился разрешения на работу.

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