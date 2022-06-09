РБК: в Россию пришло рекордно мало товаров из США

09 июня 2022 в 08:33 Размер текста - 17 +

Экспорт товаров из США в Россию за месяц составил 89,1 млн долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В апреле 2022 года из США в Россию доставили товаров на рекордно маленькую сумму — 89,1 млн долларов. Практически прекратились поставки легковых автомобилей, лодок и сельскохозяйственных машин. «После падения американского экспорта товаров в Россию почти в пять раз в марте 2022 года по сравнению с февралем свежая статистика США за апрель показала дальнейшее схлопывание американо-российской торговли. Ввоз товаров из США в Россию в стоимостном выражении составил 89,1 млн долларов против 101,1 млн в марте, что является новым минимумом за месяц по крайней мере с 2002 года», — сообщает РБК. США полностью прекратили поставлять в Россию суда и лодки, тоннелепроходческие машины, бурильные установки и оборудование для забивки свай. Почти полностью остановились поставки легковых автомобилей и поршневых двигателей внутреннего сгорания. При этом экспорт товаров из России в США составил более 2 млрд долларов, несмотря на падение в 24% по сравнению с мартом. Ранее США ввели масштабные экономические санкции против России. Это стало ответом на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, президент США Джо Байден ввел запрет на импорт российских энергоресурсов. Президент России Владимир Путин отметил, что антироссийские санкции привели к мировым проблемам с продовольствием, пишет агентство Nation News. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В апреле 2022 года из США в Россию доставили товаров на рекордно маленькую сумму — 89,1 млн долларов. Практически прекратились поставки легковых автомобилей, лодок и сельскохозяйственных машин. «После падения американского экспорта товаров в Россию почти в пять раз в марте 2022 года по сравнению с февралем свежая статистика США за апрель показала дальнейшее схлопывание американо-российской торговли. Ввоз товаров из США в Россию в стоимостном выражении составил 89,1 млн долларов против 101,1 млн в марте, что является новым минимумом за месяц по крайней мере с 2002 года», — сообщает РБК. США полностью прекратили поставлять в Россию суда и лодки, тоннелепроходческие машины, бурильные установки и оборудование для забивки свай. Почти полностью остановились поставки легковых автомобилей и поршневых двигателей внутреннего сгорания. При этом экспорт товаров из России в США составил более 2 млрд долларов, несмотря на падение в 24% по сравнению с мартом. Ранее США ввели масштабные экономические санкции против России. Это стало ответом на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, президент США Джо Байден ввел запрет на импорт российских энергоресурсов. Президент России Владимир Путин отметил, что антироссийские санкции привели к мировым проблемам с продовольствием, пишет агентство Nation News.