Источники: McDonald’s закроется в Екатеринбурге до июля

09 июня 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

McDonald’s в Екатеринбурге закроется с 10 июня Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сеть общественного питания McDonald’s закроется в Екатеринбурге с 10 июня. Об этом URA.RU сообщили источники, работающие в сети фастфуда. «В Екатеринбурге McDonald’s закрывают с 10 июня, примерно на месяц. Обещают, что мы возобновим работу в начале июля», — рассказал источник знакомый с ситуацией. Другой человек также подтвердил, что всех сотрудников отправляют на простой до 4 июля. О том, что на Урале свою работу прекратят все рестораны сети McDonald’s, сообщал и ТАСС. «Рестораны сети McDonald’s в РФ перестанут работать под старым брендом с 10 июня. 12 июня — после презентации нового бренда в Москве — откроются первые 15 заведений. Остальные позже», — сказал источник агентства. Ранее американская компания McDonald’s объявила о временной приостановке работы своих ресторанов в РФ с 14 марта из-за проведения спецоперации Россией на Украине. После этого 13 марта, екатеринбуржцы отправились в рестораны сети для того, чтобы скупать еду, однако филиалы в Екатеринбурге остались открытыми. 16 мая американская компания заявила о своем окончательном уходе из РФ, но позже стало известно, что заведения подвергнутся ребрендингу. В филиалах Екатеринбурга также была названа причина, почему рестораны не закроют. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Сеть общественного питания McDonald’s закроется в Екатеринбурге с 10 июня. Об этом URA.RU сообщили источники, работающие в сети фастфуда. «В Екатеринбурге McDonald’s закрывают с 10 июня, примерно на месяц. Обещают, что мы возобновим работу в начале июля», — рассказал источник знакомый с ситуацией. Другой человек также подтвердил, что всех сотрудников отправляют на простой до 4 июля. О том, что на Урале свою работу прекратят все рестораны сети McDonald’s, сообщал и ТАСС. «Рестораны сети McDonald’s в РФ перестанут работать под старым брендом с 10 июня. 12 июня — после презентации нового бренда в Москве — откроются первые 15 заведений. Остальные позже», — сказал источник агентства. Ранее американская компания McDonald’s объявила о временной приостановке работы своих ресторанов в РФ с 14 марта из-за проведения спецоперации Россией на Украине. После этого 13 марта, екатеринбуржцы отправились в рестораны сети для того, чтобы скупать еду, однако филиалы в Екатеринбурге остались открытыми. 16 мая американская компания заявила о своем окончательном уходе из РФ, но позже стало известно, что заведения подвергнутся ребрендингу. В филиалах Екатеринбурга также была названа причина, почему рестораны не закроют.