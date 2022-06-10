Футболисты «Урала» одели пианиста Дениса Мацуева. Фото

11 июня 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Денис Мацуев признался в симпатии к ФК «Урал» Фото: Размик Закарян © URA.RU Пианист Денис Мацуев во время гастролей в Екатеринбурге встретился с футболистами ФК «Урал» и признался клубу в симпатии. Спортсмены, в свою очередь, подарили музыканту ретро-мяч и футболку с автографами. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Урал» на официальной странице «ВКонтакте». «Во время гастролей в Екатеринбурге по инициативе президента ФК „Урал“ Григория Иванова музыканту вручили ретро-мяч и игровую футболку с автографами всех футболистов команды и главного тренера Игоря Шалимова. Денис Мацуев пожелал удачи наставнику уральцев, в том числе и потому, что тот был выдающимся игроком „Спартака“, за который музыкант болеет с детства», — говорится в сообщении клуба. Екатеринбургскому клубу Мацуев тоже давно симпатизирует, «как одному из самых ярких представителей нестоличного футбола». »«Урал» наряду с «Локомотивом» является его второй любимой командой. Также во время встречи музыкант поддержал идею о расширении Российской премьер-лиги с 16 до 18 команд. По его мнению, так у молодых футболистов будет больше шансов пробиться наверх. Более того, болельщики из провинции смогут чаще видеть лучшие клубы страны. ФК «Урал» закончил матчи Премьер-Лиги на 12-м месте. Самый эффектный гол минувшего сезона забил Юрий Железнов. Пианист получил в подарок от ФК «Урал» ретро-мяч Фото: ФК «Урал», vk.com Денису Мацуеву вручили футболку с автографами членов команды Фото: ФК «Урал», vk.com Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Пианист Денис Мацуев во время гастролей в Екатеринбурге встретился с футболистами ФК «Урал» и признался клубу в симпатии. Спортсмены, в свою очередь, подарили музыканту ретро-мяч и футболку с автографами. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Урал» на официальной странице «ВКонтакте». «Во время гастролей в Екатеринбурге по инициативе президента ФК „Урал“ Григория Иванова музыканту вручили ретро-мяч и игровую футболку с автографами всех футболистов команды и главного тренера Игоря Шалимова. Денис Мацуев пожелал удачи наставнику уральцев, в том числе и потому, что тот был выдающимся игроком „Спартака“, за который музыкант болеет с детства», — говорится в сообщении клуба. Екатеринбургскому клубу Мацуев тоже давно симпатизирует, «как одному из самых ярких представителей нестоличного футбола». »«Урал» наряду с «Локомотивом» является его второй любимой командой. Также во время встречи музыкант поддержал идею о расширении Российской премьер-лиги с 16 до 18 команд. По его мнению, так у молодых футболистов будет больше шансов пробиться наверх. Более того, болельщики из провинции смогут чаще видеть лучшие клубы страны. ФК «Урал» закончил матчи Премьер-Лиги на 12-м месте. Самый эффектный гол минувшего сезона забил Юрий Железнов.