Верблюд может быть переносчиком нового опасного заболевания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российским туристам в Индии следует соблюдать правила безопасности, чтобы не заразиться так называемым «томатным гриппом». Такое название заболевание получило из-за больших красных волдырей, покрывающих тело больного, из-за чего заболевший начинает напоминать помидор. Как может передаваться заболевание, рассказал руководитель отдела детских инфекционных заболеваний ГБУЗ МО «НИКИ детства Минздрава Московской области», профессор, доктор медицинских наук Сергей Горбунов.

Индийские вирусологи считают «томатный грипп» новой разновидностью ящура. Летальных исходов от него пока не зафиксировано, но у врачей он вызывает тревогу, поскольку основной контингент заболевших — дети. Помимо волдырей, новое заболевание характеризуется высокой температурой, ломотой в суставах, тошнотой.

«Ящур относится к зоонозным инфекциям. Они поражают и людей, и животных. Именно животные становятся источниками инфекции для человека», — передает слова Горбунова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По его словам, источником заражения становятся лошади, козы, овцы, верблюды. Люди могут заразиться через сырое молоко или при прямом контакте с животным.

«Рекомендую туристам быть в Индии аккуратными. Не стоит есть термически не обработанные молочные продукты. Также нужно воздержаться от катания на животных», — отметил Сергей Гобунов.