В ФРГ испугались проблем зимой из-за сокращений поставок газа РФ

16 июня 2022 в 07:33 Размер текста - 17 +

В Германии заявили, что сокращение поставок газа ухудшит ситуацию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Германии опасаются проблем в отопительном сезоне из-за сокращения поставок «Газпрома» Об этом сообщил глава федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер. «Это значительно ухудшит нашу ситуацию. Возможно, мы могли бы пережить лето, так как отопительный сезон закончился. Но нам необходимо заполнить хранилища, чтобы пережить зиму», — сказал Мюллер немецкой газете Rheinische Post, передает Reuters. Мюллер назвал сокращение поставок газа из РФ «технически необоснованным». Германия старается уменьшить свою зависимость от российского газа, поэтому ускоряет планы по строительству терминалов для сжиженного природного газа (СПГ), пишет Reuters. «Газпром» заявил о сокращении объема поставок по «Северному потоку — 1». Сокращение произошло из-за издержек с получением оборудования Siemens Energy, которое было на техническом обслуживании в Канаде. Сокращение поставок может быть «политически мотивированным», заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек. Германия также обсуждает с Канадой поставку новых турбин для «Северного потока», пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Германии опасаются проблем в отопительном сезоне из-за сокращения поставок «Газпрома» Об этом сообщил глава федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер. «Это значительно ухудшит нашу ситуацию. Возможно, мы могли бы пережить лето, так как отопительный сезон закончился. Но нам необходимо заполнить хранилища, чтобы пережить зиму», — сказал Мюллер немецкой газете Rheinische Post, передает Reuters. Мюллер назвал сокращение поставок газа из РФ «технически необоснованным». Германия старается уменьшить свою зависимость от российского газа, поэтому ускоряет планы по строительству терминалов для сжиженного природного газа (СПГ), пишет Reuters. «Газпром» заявил о сокращении объема поставок по «Северному потоку — 1». Сокращение произошло из-за издержек с получением оборудования Siemens Energy, которое было на техническом обслуживании в Канаде. Сокращение поставок может быть «политически мотивированным», заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек. Германия также обсуждает с Канадой поставку новых турбин для «Северного потока», пишет RT.