Министр обороны КНР высказался о помощи Китая России

Китай не оказывал материальной помощи России на фоне специальной операции на Украине. Об этом заявил член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во время саммита по безопасности Shangri La Dialogue в Сингапуре.
«По поводу украинского кризиса — Китай никогда не оказывал никакой материальной поддержки России», — заявил Фэнхэ, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Трансляция мероприятия велась на youtube-канале форума.
Ранее URA.RU сообщало, что китайская делегация покинула зал во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите Shangri La Dialogue в Сингапуре. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится спецоперация РФ по демилитаризации страны. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что операция проводится вынужденно, а ее главной целью является освобождение Донецкой и Луганской народных республик.
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Китай не оказывал материальной помощи России на фоне специальной операции на Украине. Об этом заявил член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во время саммита по безопасности Shangri La Dialogue в Сингапуре. «По поводу украинского кризиса — Китай никогда не оказывал никакой материальной поддержки России», — заявил Фэнхэ, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Трансляция мероприятия велась на youtube-канале форума. Ранее URA.RU сообщало, что китайская делегация покинула зал во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите Shangri La Dialogue в Сингапуре. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится спецоперация РФ по демилитаризации страны. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что операция проводится вынужденно, а ее главной целью является освобождение Донецкой и Луганской народных республик.