Министр обороны КНР высказался о помощи Китая России

Китай никогда не помогал России материально, заявил министр обороны КНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Китай не оказывал материальной помощи России на фоне специальной операции на Украине. Об этом заявил член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во время саммита по безопасности Shangri La Dialogue в Сингапуре.

«По поводу украинского кризиса — Китай никогда не оказывал никакой материальной поддержки России», — заявил Фэнхэ, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Трансляция мероприятия велась на youtube-канале форума.

Ранее URA.RU сообщало, что китайская делегация покинула зал во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите Shangri La Dialogue в Сингапуре. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится спецоперация РФ по демилитаризации страны. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что операция проводится вынужденно, а ее главной целью является освобождение Донецкой и Луганской народных республик.