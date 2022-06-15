Челябинцев обезопасят от опасных болезней за границей

Челябинцы, улетевшие за границу, смогут получить консультацию по обеспечению собственной безопасности от опасных болезней. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска, для этого будет работать «горячая линия».
«В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» в период с 20 июня по 1 июля будет работать «горячая линия» по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом. Получить рекомендации в условиях жаркой погоды, по питанию, по прививкам можно в отделе обеспечения эпидемиологического надзора и экспертиз», - сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
Также сотрудники отдела смогут проконсультировать, какая вода безопасная для питья, дать рекомендации по купанию. Челябинцы смогут узнать актуальную эпидситуацию за рубежом.
Ранее прилетевших в Челябинск пассажиров начали проверять на наличие симптомов оспы обезьян. Первыми симптомами болезни является повышенная температура тела. После появляется сыпь.
Челябинцы, улетевшие за границу, смогут получить консультацию по обеспечению собственной безопасности от опасных болезней. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска, для этого будет работать «горячая линия». «В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» в период с 20 июня по 1 июля будет работать «горячая линия» по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом. Получить рекомендации в условиях жаркой погоды, по питанию, по прививкам можно в отделе обеспечения эпидемиологического надзора и экспертиз», - сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Также сотрудники отдела смогут проконсультировать, какая вода безопасная для питья, дать рекомендации по купанию. Челябинцы смогут узнать актуальную эпидситуацию за рубежом. Ранее прилетевших в Челябинск пассажиров начали проверять на наличие симптомов оспы обезьян. Первыми симптомами болезни является повышенная температура тела. После появляется сыпь.