Челябинцев обезопасят от опасных болезней за границей

с 20 июня по 01 июля будет работать «горячая линия» по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом Анна Майорова © URA.RU

Челябинцы, улетевшие за границу, смогут получить консультацию по обеспечению собственной безопасности от опасных болезней. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска, для этого будет работать «горячая линия».

«В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» в период с 20 июня по 1 июля будет работать «горячая линия» по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом. Получить рекомендации в условиях жаркой погоды, по питанию, по прививкам можно в отделе обеспечения эпидемиологического надзора и экспертиз», - сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Также сотрудники отдела смогут проконсультировать, какая вода безопасная для питья, дать рекомендации по купанию. Челябинцы смогут узнать актуальную эпидситуацию за рубежом.

Ранее прилетевших в Челябинск пассажиров начали проверять на наличие симптомов оспы обезьян. Первыми симптомами болезни является повышенная температура тела. После появляется сыпь.

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