16 июня 2022

Пьяный екатеринбуржец улетел в кювет после ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на Остоженке с участием Эльмина Гулиева. Москва, иномарка, дтп, авария, остоженка
Екатеринбуржец вылетел в кювет после ДТП (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пьяный водитель Hyundai Accent не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего врезался в столб. Об этом сообщили очевидцы.

«По словам соседей, он был в состоянии алкогольного опьянения, ему лет 25. Увезли на скорой с травмой головы, это точно, о других травмах не сообщили. В кювете влетел в столб, а после удара машину перевернуло, она аж встала обратно на проезжую часть на колеса», — рассказал очевидец порталу Е1.

ДТП произошло вечером 16 июня на улице Ручейная, 30 в районе Академический. После столкновения мужчина пробил лобовое стекло головой. URA.RU направило запрос в ГИБДД по Екатеринбургу.

Ранее агентство сообщало о трех погибших в ДТП на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Также URA.RU рассказывало, что возле свердловской деревни Курманка перевернулся рейсовый автобус.

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В Екатеринбурге пьяный водитель Hyundai Accent не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего врезался в столб. Об этом сообщили очевидцы. «По словам соседей, он был в состоянии алкогольного опьянения, ему лет 25. Увезли на скорой с травмой головы, это точно, о других травмах не сообщили. В кювете влетел в столб, а после удара машину перевернуло, она аж встала обратно на проезжую часть на колеса», — рассказал очевидец порталу Е1. ДТП произошло вечером 16 июня на улице Ручейная, 30 в районе Академический. После столкновения мужчина пробил лобовое стекло головой. URA.RU направило запрос в ГИБДД по Екатеринбургу. Ранее агентство сообщало о трех погибших в ДТП на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Также URA.RU рассказывало, что возле свердловской деревни Курманка перевернулся рейсовый автобус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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