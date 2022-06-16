Пьяный екатеринбуржец улетел в кювет после ДТП

Екатеринбуржец вылетел в кювет после ДТП (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге пьяный водитель Hyundai Accent не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего врезался в столб. Об этом сообщили очевидцы.

«По словам соседей, он был в состоянии алкогольного опьянения, ему лет 25. Увезли на скорой с травмой головы, это точно, о других травмах не сообщили. В кювете влетел в столб, а после удара машину перевернуло, она аж встала обратно на проезжую часть на колеса», — рассказал очевидец порталу Е1.

ДТП произошло вечером 16 июня на улице Ручейная, 30 в районе Академический. После столкновения мужчина пробил лобовое стекло головой. URA.RU направило запрос в ГИБДД по Екатеринбургу.

Ранее агентство сообщало о трех погибших в ДТП на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Также URA.RU рассказывало, что возле свердловской деревни Курманка перевернулся рейсовый автобус.

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»