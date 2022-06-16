Россиянам объяснили, как получить часть пенсии раньше

17 июня 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

В ПФР напомнили, что россияне имеют право на досрочные выплаты еще с 2019 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Россияне могут получить часть накопительных выплат раньше установленного законом пенсионного возраста. Об этом сообщили в Отделении Пенсионного фонда России по Москве и Московской области. «Обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений можно раньше, чем за назначением страховой пенсии по старости», — отметили в ПФР. В госучреждении напомнили, что право досрочно получить накопительную часть пенсии граждане России получили еще в 2019 году. Это произошло в связи с тем, что пенсионный возраст в России увеличился до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. При этом возраст для получения пенсионных накоплений не изменился. Соответственно, граждане, которые выходят на пенсию раньше положенного возраста, имеют право обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений, передает «Прайм». Ранее замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов сообщил, что у государства появилась возможность повысить пенсии россиян. Он объяснил, что на эти цели пойдут средства, полученные от оптимизации расходов на содержание аппарата и имущества в результате объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россияне могут получить часть накопительных выплат раньше установленного законом пенсионного возраста. Об этом сообщили в Отделении Пенсионного фонда России по Москве и Московской области. «Обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений можно раньше, чем за назначением страховой пенсии по старости», — отметили в ПФР. В госучреждении напомнили, что право досрочно получить накопительную часть пенсии граждане России получили еще в 2019 году. Это произошло в связи с тем, что пенсионный возраст в России увеличился до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. При этом возраст для получения пенсионных накоплений не изменился. Соответственно, граждане, которые выходят на пенсию раньше положенного возраста, имеют право обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений, передает «Прайм». Ранее замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов сообщил, что у государства появилась возможность повысить пенсии россиян. Он объяснил, что на эти цели пойдут средства, полученные от оптимизации расходов на содержание аппарата и имущества в результате объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд.