Малышева и Розенбаум ждут врача из Челябинской области

Елена Малышева будет чествовать доктора Владимира Карева Фото: CC BY 4.0, Alexey Druzhinin, Government.ru

Врача районной больницы поселка Аргаяш (Челябинская область) Владимира Карева будут чествовать в Москве как одного из лучших врачей России — он удостоился главной награды в медицинской сфере. Премию «Призвание» в эфире Первого канала ему вручат телеведущая Елена Малышева и певец Александр Розенбаум.

«В Москве готовятся чествовать лучших врачей России. В воскресенье у них профессиональный праздник. Премия „Призвание“ — совместный проект Первого канала и Минздрава. Церемонию вручения смотрите в воскресенье, 19 июня в 19 часов 19 минут — на Первом канале. Среди лауреатов года — врачи, которые совершили настоящее чудо», — говорится в анонсе на сайте Первого канала.

Ведущими премии «Признание» традиционно станут телеведущая и врач Елена Малышева и певец Александр Розенбаум, который в прошлом работал врачом. Церемония награждения в этом году состоится в 22-й раз.

Как отмечает издательский дом «Комсомольская правда», награду в номинации «За верность профессии» получит врач райбольницы поселка Аргаяш Владимир Карев. Он посвятил медицине 59 лет и является хирургом широкого профиля.

В начале 70-х доктор Карев в поселковой больнице создал отделение переливания крови, где он стал заведующим. Когда умирающим пациентам нужна была кровь, он лично сдавал свою кровь больным, а потом шел их оперировать. После 60 лет врач из Аргаяша освоил ультразвуковую диагностику и изучил метод Илизарова. В июле этого года доктор Карев отметит 85-летний юбилей и он продолжает лечить людей.

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