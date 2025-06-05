Тутта Ларсен своим фильмом показывает, что жизнь после декрета продолжается Александр Мамаев © URA.RU

Известная в РФ журналистка Тутта Ларсен показала россиянам лучшего фермера страны и многодетную маму Ольгу Сегаль. В получасовом фильме женщина рассказала, откуда черпает силы, чтобы воспитывать детей и вести бизнес.

«Сегодня между бизнесом и семьей женщина не ставил союз „или“ — только „и“. Окружающим к этому надо привыкнуть», — подчеркнула в своем фильме Ларсен.

Журналистка рассказала, как супруги Сегаль познакомились и начинали бизнес. Много эфирного времени отведено родителям, супругу и детям Ольги. Седьмой ребенок, дочка Ева, безнес-чету сопровождает на деловых встречах и даже в поездках.

«Были Евой на съезде аграриев в Краснодаре. Так туда прибыло 10-15 женщин-руководителей, все — в декрете, с детьми», — поделилась с авторами фильма Сегаль.

Кроме крупнейших на Урале фруктово-ягодных садов, съемочная группа увидела, как проходит рабочий день Сегалей: побывали вместе на встречах в сельской администрации, на производственном совещании, в итальянском пони-кафе. Собеседники согласились, что появление детей дает матери энергию действовать. Подрастающее поколение смотрит на родителей и берет с них пример. Об этом рассказал сын Игорь Сегаль. В семье воспитали также Дмитрия, взяв его в 16-летнем возрасте из детского дома.

Съемки прошли зимой, поэтому на улице снег. Проект выходит на долговременной основе. Фильм про Сегаль стал вторым. В программе «Профессия — мама» московская телеведущая старается разобраться в том, как изменились материнство и отношение к нему за несколько последних десятилетий.

В 2023 году Сегаль организаторы российского конкурса, проведенного под эгидой Россельхозбанка, признали лучшим фермером РФ. Спустя год «Григорьевские сады» подтвердили статус: Сегаль вошла в топ-10 конкурса.